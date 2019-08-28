В Египте продолжается сборка ОБТ M1A1 "Абрамс"

ЦАМТО, 27 августа. Минобороны Египта продолжает осуществлять на территории страны производство основных боевых танков M1A1 "Абрамс" в сотрудничестве с американской компанией General Dynamics.

Ресурс Egypt Today 24 августа опубликовал представленные Министерством оборонной промышленности Египта фотографии, на которых изображены новые ОБТ M1A1 "Абрамс", на 95% изготовленные в Египте.

M1A1 является американским основным боевым танком третьего поколения, который производится в Египте с 1992 года. Основные компоненты M1A1 производятся на мощностях в Египте, включая корпус, башню и боеприпасы. Процесс разбит на 12 фаз, включая завершающие испытания.

Согласно условиям первоначального соглашения, подписанного в 1988 году между США и Египтом, египетская армия получила 555 танков M1, 25 из которых были собраны в США компанией General Dynamics. Сборка оставшихся 530 машин была выполнена в Египте в период до 1996 года. В дальнейшем были заключены еще несколько соглашений.

В конце октября 2011 года Египет и США возобновили совместное производство танков на 200-м танковом заводе в районе Каира. Это предприятие обеспечивает работой более 2500 египетских специалистов.

США временно приостановили военную помощь Египту после отстранения от власти президента Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и возобновили ее в марте 2015 года.

С момента начала программы совместного производства M1A1 египетский танковый завод выпустил около 1200 ОБТ M1A1 "Абрамс".

Первая версия M1 "Абрамс" была вооружена 105-мм пушкой, ОБТ M1A1 получил 120-мм гладкоствольную пушку M256. Орудия для "египетских" M1A1 также производятся по лицензии в Египте.