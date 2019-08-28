ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника "Альтиус"

Военно-морской флот получит на вооружение морскую версию новейшего российского сверхдальнего беспилотника "Альтиус". Решение о создании БПЛА для моряков было принято еще в начале года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Российский флот получит на вооружение "морскую" версию БПЛА "Альтиус". При этом отмечается, что беспилотник планируется использовать как для разведки, так и для нанесения ударов. Как пояснили в Минобороны, принципиальное решение о создании морской версии "Альтиуса" уже принято, сейчас разрабатываются тактико-технические требования к дрону. По планам военных моряков, будет создано две версии - разведывательная и ударная. Главным оружием ударной версии будет противокорабельная ракета, вероятней всего - Х35.

В Минобороны пояснили, что в ВМФ РФ сложилась довольно сложная ситуация с разведывательной авиацией - ее практически нет. Во времена Советского Союза ВМФ СССР имел на вооружении большое количество самолетов-разведчиков Ту-16Р и Ту-95РТ, которые вели разведку почти над всей акваторией Мирового океана. В настоящее время вести разведку довольно сложно, а принятие на вооружение беспилотника "Альтиус" сможет решить эту проблему, так как его характеристики позволяют вести разведку круглосуточно на дальнем расстоянии.

Как ранее сообщалось. БПЛА "Альтиус" имеет размах крыльев - 28,5 м, длину — 11,6 м, взлетный вес - 7 тонн. Высота полета составляет 12 тысяч метров, дальность полета - до 10 тысяч км. При этом БПЛА может находится в воздухе до 48 часов. Установленная аппаратура позволяет вести разведку на большом расстоянии. Беспилотник так же может управляться через спутник, что делает дальность его применения почти неограниченным.