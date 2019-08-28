Рогозин рассказал об отказавшем при стыковке "Союза" с МКС оборудовании

Аппаратура, вышедшая из строя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС), была не российского производства. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Оборудование не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

Как отмечает информагентство, аппаратура, о которой идет речь, была произведена на Украине. По словам Рогозина, ее скоро починят — на борту МКС есть необходимый ремкомплект. Речь идет о малом исследовательском модуле "Поиск", уточняет "Газета.ру".

После инцидента со стыковкой Рогозин поручил создать комиссию для оценки состояния всех блоков и агрегатов МКС.

"Если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним", — отметил глава "Роскосмоса".

Ранее 27 августа "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" автоматически пристыковался к МКС. Первая попытка стыковки 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента станции.