Масштабные учения начались в Центральном военном округе

Масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил РФ начались во вторник, 27 августа, на территории Центрального военного округа. Руководит ими заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

"В учениях задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации МТО, более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск", — сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе маневров будут выполняться практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. В том числе задачи по прикрытию автомобильных магистралей, барьерных рубежей, подготовке участков автомобильных дорог для посадки самолетов, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения войск, отмечает "РИА Новости".

Учения продлятся до 30 августа. В Минобороны отметили, что их главной целью является совершенствование форм и способов выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее 27 августа сообщалось, что малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины заходил в зону учений российского Черноморского флота. В маневрах, которые проводятся с 19 августа, задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.