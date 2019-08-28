Войти
28.08.2019
Газета.ru

Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора

739
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Рогозин нашел причину нестыковки "Союза" с роботом Федором с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин нашел виновных в неудаче своей организации. По его словам, причиной отказа при стыковке корабля "Союз" с роботом Федором на борту стали иностранные комплектующие. Тем самым руководитель госкорпорации фактически открестился от инцидента при стыковке с МКС.

Космический корабль "Союз МС-14" со второй попытки смог пристыковаться к модулю "Звезда" Международной космической станции после неудачной стыковки несколькими днями ранее.

Вскоре после успешной операции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин фактически снял с госкорпорации ответственность за отказ оборудования.

По его словам, аппаратура системы сближения "Курс", которая отказала при первой попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией (МКС),

эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России.

"Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства", - сказал Рогозин, находясь в российском ЦУПе в Королеве во время повторной стыковки.

Накануне в ЦУПе было принято решение, что члены экипажа МКС не будут ремонтировать систему "Курс" до стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором. Об этом сообщил первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев во время переговоров. "Рвать разъемы и влезать в схему давайте мы не будем… Мы вчера поработали, там, как говорится, "полный мармелад", - сказал Соловьев.

По словам Рогозина, по итогам случившегося он решил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС, всех ее блоков и агрегатов.

"Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, с тем чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним", - сказал Рогозин.

"Эту работу начали одновременно наши американские коллеги, поэтому данная ситуация показала, что это решение абсолютно актуально", - отметил он.

Как сообщалось ранее, на борту пристыковавшегося корабля находится человекоподобный робот российской разработки, который должен стать помощником экипажа станции. Однако в минувшую субботу "Союз МС-14" не смог пристыковаться к модулю "Поиск" МКС. В NASA сообщали, что причаливание "Союза МС-14" тогда было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту МКС.

Судьба этого корабля с минувшей субботы привлекала внимание российских и зарубежных СМИ и специалистов, поскольку это был первый пуск новой ракеты, которая должна прийти на смену "Союзам-ФГ", а на борту находился робот Федор, которого в случае нестыковки вместе со всем полезным грузом пришлось бы,

вероятно, утопить в океане.

Согласно решению комиссии, накануне состоялась перестыковка пилотруемого корабля "Союз МС-13" со стыковочного узла модуля "Звезда" на модуль "Поиск", чтобы освободить более удобное место для повторной стыковки "Союза МС-14".

Отправка дорогого, тяжелого и по сути мало что умеющего робота на МКС ранее вызвала бурное обсуждение в СМИ и среди экспертов, многие из которых отмечают бесполезность подобной траты денег.

"Робот, который создавался для МЧС, оказался совершенно бесполезным, и использовался для всякой ерунды типа стрельбы с двух рук в тире, под умиление дебилов. Потом его решили "продать" президенту как долгожданный прорыв в космонавтике, и для этого отправить в космос, - прокомментировал ситуацию у себя на странице в Facebook эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. - Если бы на борту был экипаж, космонавты перешли бы на ручное управление и сами состыковали корабль со станцией.

Но на борту куча бесполезного железного хлама".

"Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который полетел на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Создание робота обошлось примерно в 300 млн рублей.

Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор "Андроидная техника", рассказывал, что в конструкции робота множество иностранных комплектующих, которые не удалось заменить российскими: "Из двигателей, которых всего 48, российских - 32. Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные.

Редукторы пока, к сожалению, немецкие.

Датчики - есть российские, а есть немецкого и американского производства. Компьютерная техника - тоже, к сожалению, иностранная".


Отдел "Наука"

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Швейцария
Продукция
Фёдор
Компании
NASA
АТ НПО
МЧС
Роскосмос
ФПИ
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ИТ
МКС
Робот
Союз ПКК
Похожие новости
28.08.2019
Робот "Федор" извинился за то, что долго добирался до МКС
23.08.2019
"В робота "Федора" заложены секретные возможности"
22.08.2019
Робот "Федор" не будет работать автономно во время своего первого полета
23.05.2019
Пилотом российского лунохода миссии «Луна-29» может стать человекоподобный робот
12.04.2019
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"