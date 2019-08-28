Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора

Рогозин нашел причину нестыковки "Союза" с роботом Федором с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин нашел виновных в неудаче своей организации. По его словам, причиной отказа при стыковке корабля "Союз" с роботом Федором на борту стали иностранные комплектующие. Тем самым руководитель госкорпорации фактически открестился от инцидента при стыковке с МКС.

Космический корабль "Союз МС-14" со второй попытки смог пристыковаться к модулю "Звезда" Международной космической станции после неудачной стыковки несколькими днями ранее.

Вскоре после успешной операции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин фактически снял с госкорпорации ответственность за отказ оборудования.

По его словам, аппаратура системы сближения "Курс", которая отказала при первой попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией (МКС),

эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России.

"Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства", - сказал Рогозин, находясь в российском ЦУПе в Королеве во время повторной стыковки.

Накануне в ЦУПе было принято решение, что члены экипажа МКС не будут ремонтировать систему "Курс" до стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором. Об этом сообщил первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев во время переговоров. "Рвать разъемы и влезать в схему давайте мы не будем… Мы вчера поработали, там, как говорится, "полный мармелад", - сказал Соловьев.

По словам Рогозина, по итогам случившегося он решил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС, всех ее блоков и агрегатов.

"Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, с тем чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним", - сказал Рогозин.

"Эту работу начали одновременно наши американские коллеги, поэтому данная ситуация показала, что это решение абсолютно актуально", - отметил он.

Как сообщалось ранее, на борту пристыковавшегося корабля находится человекоподобный робот российской разработки, который должен стать помощником экипажа станции. Однако в минувшую субботу "Союз МС-14" не смог пристыковаться к модулю "Поиск" МКС. В NASA сообщали, что причаливание "Союза МС-14" тогда было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту МКС.

Судьба этого корабля с минувшей субботы привлекала внимание российских и зарубежных СМИ и специалистов, поскольку это был первый пуск новой ракеты, которая должна прийти на смену "Союзам-ФГ", а на борту находился робот Федор, которого в случае нестыковки вместе со всем полезным грузом пришлось бы,

вероятно, утопить в океане.

Согласно решению комиссии, накануне состоялась перестыковка пилотруемого корабля "Союз МС-13" со стыковочного узла модуля "Звезда" на модуль "Поиск", чтобы освободить более удобное место для повторной стыковки "Союза МС-14".

Отправка дорогого, тяжелого и по сути мало что умеющего робота на МКС ранее вызвала бурное обсуждение в СМИ и среди экспертов, многие из которых отмечают бесполезность подобной траты денег.

"Робот, который создавался для МЧС, оказался совершенно бесполезным, и использовался для всякой ерунды типа стрельбы с двух рук в тире, под умиление дебилов. Потом его решили "продать" президенту как долгожданный прорыв в космонавтике, и для этого отправить в космос, - прокомментировал ситуацию у себя на странице в Facebook эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. - Если бы на борту был экипаж, космонавты перешли бы на ручное управление и сами состыковали корабль со станцией.

Но на борту куча бесполезного железного хлама".

"Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который полетел на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Создание робота обошлось примерно в 300 млн рублей.

Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор "Андроидная техника", рассказывал, что в конструкции робота множество иностранных комплектующих, которые не удалось заменить российскими: "Из двигателей, которых всего 48, российских - 32. Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные.

Редукторы пока, к сожалению, немецкие.

Датчики - есть российские, а есть немецкого и американского производства. Компьютерная техника - тоже, к сожалению, иностранная".

Отдел "Наука"