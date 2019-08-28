ГТЛК планирует профинансировать поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Индию

ЦАМТО, 27 августа. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует профинансировать поставку двух вертолетов Ми-171А2 индийской компании Vectra Group, по одному из них уже получен гарантийный депозит.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор GTLK Europe (дочерняя компания ГТЛК) Роман Лядов.

Индийская компания Vectra Group получит первый вертолет Ми-171А2 уже в этом году, сообщал "РИА Новости" в июле по итогам выставки "Армия-2019" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский. В 2017 году "Вертолеты России" и Vectra Group заключили контракт на поставку вертолета Ми-171А2 с опционом на еще одну машину.

"У нас соглашение о намерениях с индийской компанией, сейчас Ми-171А2 проходит сертификацию, … мы уже получили гарантийный депозит от индийской компании Vectra. Один твердый (контракт на вертолет – ред.) и один опцион, обсуждается поставка до десяти машин (Ми-171А2 – ред.)", – рассказал Р.Лядов. Он уточнил, что не исключается, что контракты будут подписаны на ВЭФ.

Также ГТЛК находится в активных переговорах о поставке российских вертолетов с мексиканскими компаниями, обсуждает финансирование покупки десяти вертолетов Ми-171А2 с китайской компанией Qingdao Haili Helicopters, сообщил журналистам глава GTLK Europe. "На четыре вертолета они (китайская компания) подписали контракт на поставку напрямую с "Вертолетами России". Намерения всего – на десять вертолетов, мы с ними обсуждаем условия их финансирования", – сказал он, уточнив, что контракт на еще шесть машин ожидается до конца года, а поставки – на 2020 год, передает "РИА Новости".