Войти
28.08.2019
ЦАМТО

ГТЛК планирует профинансировать поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Индию

579
0
0
Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

ЦАМТО, 27 августа. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует профинансировать поставку двух вертолетов Ми-171А2 индийской компании Vectra Group, по одному из них уже получен гарантийный депозит.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор GTLK Europe (дочерняя компания ГТЛК) Роман Лядов.

Индийская компания Vectra Group получит первый вертолет Ми-171А2 уже в этом году, сообщал "РИА Новости" в июле по итогам выставки "Армия-2019" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский. В 2017 году "Вертолеты России" и Vectra Group заключили контракт на поставку вертолета Ми-171А2 с опционом на еще одну машину.

"У нас соглашение о намерениях с индийской компанией, сейчас Ми-171А2 проходит сертификацию, … мы уже получили гарантийный депозит от индийской компании Vectra. Один твердый (контракт на вертолет – ред.) и один опцион, обсуждается поставка до десяти машин (Ми-171А2 – ред.)", – рассказал Р.Лядов. Он уточнил, что не исключается, что контракты будут подписаны на ВЭФ.

Также ГТЛК находится в активных переговорах о поставке российских вертолетов с мексиканскими компаниями, обсуждает финансирование покупки десяти вертолетов Ми-171А2 с китайской компанией Qingdao Haili Helicopters, сообщил журналистам глава GTLK Europe. "На четыре вертолета они (китайская компания) подписали контракт на поставку напрямую с "Вертолетами России". Намерения всего – на десять вертолетов, мы с ними обсуждаем условия их финансирования", – сказал он, уточнив, что контракт на еще шесть машин ожидается до конца года, а поставки – на 2020 год, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Мексика
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
08.04.2019
"Ростех" сертифицировал вертолетный двигатель ВК-2500 в Китае
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
01.07.2015
Крылья макетов
23.04.2009
Российское оружие в цене
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"