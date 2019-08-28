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28.08.2019
ТАСС

Робот "Федор" извинился за то, что долго добирался до МКС

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

В написанном в Twitter робота сообщении сказано, что он "застрял в пробке"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Человекоподобный робот "Федор", который находится на пристыковавшемся во вторник утром к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-14", извинился за задержку на своем пути к станции.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении в Twitter робота.

Утром во вторник корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту со второй попытки пристыковался к агрегатному отсеку МКС. Первая попытка стыковки планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась. В трансляции NASA тогда пояснили, что причаливание было прервано из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС.

Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС, сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В целом, по его словам, "Федор" выступит в качестве искусственного космонавта.

Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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