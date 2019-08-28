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28.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

"Русские витязи" научили Су-30СМ летать на скорости 80 км/ч

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Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Пилотажная группа "Русские Витязи" на авиасалоне МАКС-2019 продемонстрирует уникальный трюк, пройдя на истребителе Су-30СМ на скорости менее 80 километров в час и на высоте 100 метров.

"Группа завершила подготовку к авиасалону, выполнив квалификационные полеты", – передает "Российская газета" сообщение Минобороны.

Сначала "Русские витязи" на МАКС покажут групповой пилотаж: звено Су-30СМ выполнит виражи и боевые развороты, групповые и синхронные "бочки", "петли Нестерова", встречный роспуск, "Зеркало" и другие фигуры.

Затем ведущий группы и командир "Витязей" полковник Андрей Алексеев покажет несколько индивидуальных маневров: управляемый штопор, "кадушка", а также дефиле над землей со скоростью мотоцикла. Для этого нос 24-тонного самолета летчик задирает под углом почти 45 градусов, после чего дает полный газ и аккуратно работает рулями.

Накануне также появилось видео тренировки Су-57 в небе над Жуковским – эти самолеты тоже представят фигуры высшего пилотажа на авиационном салоне.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Проекты
МАКС-20XX
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