Поиском незаконных вырубок займутся нейросети - РКС

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Данные дистанционного зондирования Земли будут анализировать нейросети, сообщил журналистам замгендиректора холдинга "Российские космические системы" (РКС) по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.

"У нас в конце года планируется создание нейросети, которая обеспечит автоматический поиск и распознавание зданий и сооружений, лесных вырубок и карьеров", - сказал Нестеров.

По его словам, сейчас в холдинге используют частично автоматизированные системы.

"Например, благодаря спектральному анализу система автоматически отображает разными цветами воду и землю. Таким образом мы можем получить четкий контур разлива воды. Или, например, нефть тоже светится в другом диапазоне, и мы можем видеть очертания разлившегося пятна", - отметил Нестеров.

При этом, как отмечает замгендиректора холдинга РКС, внедрение нейросетей позволит "практически исключить человека из процесса обработки данных"

"Это позволит нам выявить исчезнувшие или появившиеся сооружения, определить вырубку, автоматически посчитать на огромной территории площадь этих вырубок, сравнить ее с разрешенной по порубочным билетам и так далее", - добавил он.

В июне глава Красноярского края Александр Усс сообщил о подписании с Роскосмосом соглашения о космическом контроле территории региона. Таким образом, губернатор планирует взять под контроль ситуацию с незаконными вырубками.

Ранее Роскосмос заключил с Тверской областью соглашение о реализации в этом регионе пилотного проекта в рамках создаваемой системы "Государево око". "Мы отработаем контроль за строительством дорог, это контроль безопасности инфраструктуры, а вы знаете, что в Тверской области есть атомные станции и многие другие важные объекты", - сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, отметив, что позднее система будет распространена на другие регионы.

Кроме того, он предложил использовать возможности "Государева ока" для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий. "Для "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Русснефти" и других компаний мы будем предлагать возможность дистанционного контроля за теми объектами, которые они строят на территории нашей страны, либо за ее пределами", - отметил Рогозин.

В мае пресс-секретарь госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко сообщил журналистам, что проект контроля из космоса над поверхностью Земли в интересах государственных и частных организаций под названием "Государево око" находится в начальной стадии реализации, курирующее ведомство пока не определено.

Рогозин 4 июня сообщил журналистам, что проект "Государево око" предусматривает возможность для руководства страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах.