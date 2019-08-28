Войти
28.08.2019
Интерфакс-АВН

Все приборы для космических аппаратов будут проектироваться в цифровом виде - РКС

630
0
0
В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Новый отраслевой стандарт сделает цифровое проектирование обязательным для производителей комплектующих в ракетно-космической сфере, сообщил журналистам замгендиректора холдинга "Российские космические системы" (РКС) по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.

"Это система цифрового проектирования приборов и комплексов ракетно-космической отрасли. Она состоит из определенного количества четко прописанных этапов. Сегодня мы ее сформировали как стандарт организации, в ближайшие месяцы она будет утверждена как стандарт отрасли. По этим правилам будут проектировать свои изделия все приборостроительные предприятия", - сказал Нестеров.

По его словам, в данный момент обсуждается введение подобного стандарта не только в ракетно-космической, но и в других отраслях.

Нестеров также отметил, при проектировании оборудования будет создаваться его "цифровой двойник", на котором могут проводиться предварительные испытания и выявлять недостатки еще до проведения испытаний "в железе".

"Если мы на этапе проектирования откатываемся назад, то откат идет на считаные дни. Если мы выявляем недочеты конструкции в ходе натурных испытаний, то это будут уже месяцы или годы", - сказал замгендиректора холдинга.

По словам Нестерова, такой подход уже реализуется в ряде проектов РКС, в том числе в разработке аппаратуры для системы ГЛОНАСС.

"Мы уже реализуем данный подход в оборудовании для ГЛОНАССа. Правда, пока для тех аппаратов, которые еще на земле. Сейчас у нас цикл изготовления спутника составляет 5-7 лет. Мы начали формировать данный подход в 2015 году. Поэтому изделия, разработанные таким образом, сейчас как раз на выходе", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
14.08.2018
РКС разработают новые сервисы на основе технологий спутниковой навигации системы ГЛОНАСС
03.03.2015
ОРКК выбирает генконструктора ГЛОНАСС
31.10.2014
Экс-глава «Дальспецстроя» арестован за Восточный
23.01.2013
Геннадий Райкунов займет кресло Юрия Урличича
23.03.2012
Дело об уводе средств на ГЛОНАСС передано в МВД
08.05.2008
Предприятия из 26 стран примут участие в выставке "Связь-Экспокомм-2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"