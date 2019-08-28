Свыше 30 тыс. военнослужащих принимают участие в ежегодных учениях по материально-техническому обеспечению

Передвижение колонны техники ВС России к месту ведения условного боя во время специального учения по материально-техническому обеспечению, Оренбургская область, 28 августа.

Екатеринбург. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Ежегодные специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил России начались во вторник на территории Центрального военного округа, сообщили журналистам в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

"В учениях задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации МТО, более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск", - уточнили в ведомстве.

Учения проходят под руководством замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова

По словам Булгакова, группировка выполнит практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. "Задачи по техническому прикрытию автомобильных магистралей и дорог, барьерных рубежей, отразвертыванию участков автомобильных дорог для посадки самолетов, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск", - пояснил замминистра обороны.

По словам генерала армии, в ходе учений каждый военнослужащий получит реальную практику в условиях созданной по учению обстановки, повысит или получит новые знания, будет совершенствовать свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.