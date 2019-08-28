Аутсорсинг послали в баню

ЦВО тушит пожары, строит мосты и готовится к зиме

Ремонтно-восстановительные батальоны (РВБ) окружного подчинения переданы в состав армий ЦВО. За этим событием – новый взгляд Министерства обороны на роль РВБ в период боевых действий. В результате децентрализации управления подобные структуры станут, что называется, ближе к войскам. О последних новшествах в структуре снабжения "Военно-промышленному курьеру" рассказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.

– Алексей Николаевич, чем объяснить переподчинение ремонтно-восстановительных батальонов. То их передавали в округ, теперь опять возвращают в армии. Не связано ли это как-то с завершающейся в войсках эпохой аутсорсинга?

– Такая тенденция прослеживается. Впрочем, об этом сказал министр обороны Сергей Шойгу. Во время расширенного заседания Комитета Госдумы по обороне в марте 2019 года он отметил, что введенная в армии система аутсорсинга себя не оправдала. "Фактически аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход, и не было обязательств, – подчеркнул министр. – Не решались задачи по обеспечению войск в боевых условиях, военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы". Таким образом, эпоха аутсорсинга в Вооруженных Силах, судя по всему, заканчивается. Но он неплохо зарекомендовал себя в бытовой сфере, военной торговле, банно-прачечном хозяйстве и будет продолжать там действовать. Но в боевом обеспечении войск, материально-техническом снабжении все обстоит несколько иначе.

“ Переподчинение РВБ позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза ”

Напомню, модное словечко "аутсорсинг" в армии появилось несколько лет назад, еще при прежнем министре обороны. Тогда казалось, что снаряды будут поставлять на передовую гражданские снабженцы, полы в казарме мыть тетя Маша, а солдаты сосредоточатся на боевой подготовке. На первый взгляд выглядело разумно. Армия должна заниматься боевой подготовкой, не отвлекаясь на различные хозяйственные работы. Но, как оказалось, никакой гражданский специалист в условиях реальных боевых действий не станет рисковать жизнью на передовой под пулями, поставляя туда все необходимое. А каждый солдат должен уметь заправлять за собой постель, прибирать в казарме, содержать в порядке форму одежды...

Так и с ремонтно-восстановительными батальонами. Была идея передать ремонт и восстановление ВВСТ гражданским организациям. Но практика показала, что легкий и средний ремонт все-таки быстрее и эффективнее производить не на заводах, а своими силами – в РВБ, капитальный – на специализированных предприятиях.

– Как принятые меры сказались на эффективности действий РВБ и боеготовности войск?

– Как уже отмечено, для автономности в вопросах технического обеспечения армий принято решение на переподчинение отдельных РВБ. Сейчас ремонтно-восстановительные батальоны Центрального военного округа, которые дислоцированы на территории Сибири и Поволжья, переданы в состав армий. Формирование этих подразделений позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза.

Кроме того, введение РВБ в состав армий увеличило возможности по эвакуации неисправных образцов и ремонту также более чем в 2,5 раза за счет оперативного принятия решений должностными лицами МТО. Отпал ряд вопросов, которые раньше приходилось согласовывать с вышестоящим командованием.

Все это позволит планировать и проводить сложный текущий ремонт наукоемких образцов ВВСТ, а также средний ремонт на готовых агрегатах бронетанковой и военной автомобильной техники общевойскового назначения и машин на их базе. Значительно возросли возможности эвакуации неисправных образцов ВВСТ к местам ремонта и исправных – на другие мероприятия.

Все это, согласитесь, имеет большое значение в боевой обстановке, в условиях дефицита времени и разбросанности батальонов по местам дислокации, которые у нас находятся в Кемеровской и Самарской областях. В Челябинской области с 1 декабря 2018 года развернут отдельный ремонтно-эвакуационный полк.

– Вы сказали о больших пространствах, которые приходится преодолевать войскам при выполнении поставленных задач. Какова роль в этом Железнодорожных войск Центрального военного округа?

– Скажу так: наши Железнодорожные войска играют важную роль не только в системе материально-технического обеспечения войск ЦВО, но и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

“ Переподчинение РВБ позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза ”

Так, в 2018 году их силами построен капитальный мост через реку Большой Енисей у города Кызыла, который внес значимый вклад в развитие транспортного сообщения региона. Мостом пользуются местные жители, в военные добираются по нему до полигона Кара-Хаак. В настоящее время личный состав Железнодорожных войск принимает непосредственное участие в ликвидации последствий паводка в городе Тулуне Иркутской области.

В 2019 году войсками досрочно, с опережением на месяц завершен ремонт более девяти километров железнодорожных путей необщего пользования на 13 объектах Минобороны России.

По итогам боевой подготовки последние два года Железнодорожные войска Центрального военного округа считаются лидерами в масштабе Вооруженных Сил. В конкурсе на звание лучшего специалиста (расчета) Железнодорожных войск имени Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко военнослужащие ЦВО в 2019 году заняли первое место.

– Войска ЦВО, как вы сказали, привлекаются к устранению последствий паводка. Что конкретно сделано? И планируется ли создавать штатные пожарные подразделения в округе?

– В чрезвычайных ситуациях к борьбе со стихией привлекаются любые структуры, имеющие организацию и дисциплину, особенно для спасения людей. По ликвидации чрезвычайных ситуаций в Центральном военном округе создана оперативная группа. В соединениях и воинских частях – дежурные подразделения, обеспеченные специальным инвентарем и техникой для тушения пожаров.

Авиация ЦВО в этом участвует, оказывая содействие как в ведении воздушной разведки, так и в ликвидации очагов возгораний, эвакуации населения из опасной зоны. Решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина создана авиационная группировка для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами в Сибири, Поволжье и на Урале. Современная армейская авиация играет все большую роль в стратегии и тактике спасательных операций. В федеральных округах на аэродромах в 30-минутной готовности содержатся вертолеты Ми-8, Ми-26 с водосливными устройствами. Действия авиации координирует региональный центр управления штаба ЦВО, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

– Современное вооружение и военная техника в некоторых видах и родах войск составляют 60 и более процентов. Но ваш округ в этом отношении, судя по всему, несколько отстает от этих показателей. В чем причина?

– В этом нет ничего особенного. Все зависит от приоритетов и современной геополитической, военной обстановки, сложившейся на конкретном ТВД.

В этом году в войска округа поступило, например, более 300 единиц новой автомобильной техники. Это грузовые автомобили семейства "Урал" и КамАЗ, которые являются основными базовыми марками автотехники общевойскового назначения, а также бронированные автомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и специальные транспортные средства СТС "Тигр".

В числе других – уже успешно используемые санитарные автомобили повышенной проходимости АС-4350.1 на базе "Урал-43206", ГАЗ-322114, аналогичные имеющимся на станциях скорой медицинской помощи. Так что при сохранении существующей динамики поставок и с учетом дополнительных закупок мы планируем получить более тысячи единиц автотехники, чтобы выйти в 2020 году на плановые показатели доли современных образцов ВВТ.

– Насколько известно, во время операции ВКС России в Сирии испытывались не только новое вооружение и техника. Там проходила апробацию и новая полевая форма одежды. Найдет ли она применение в войсках ЦВО?

– Не только найдет, но и уже применяется. Как известно, в структуру ЦВО входят военные базы России за рубежом, в Центральной Азии. В частности, 201-я в Таджикистане и авиабаза "Кант" в Киргизии. Там достаточно жаркий климат и наши солдаты, офицеры уже перешли на форму нового образца песочного цвета, опробованную во время операции в Сирии. Кроме того, все категории военнослужащих в районах с жарким климатом обеспечены фуражками и летними костюмами камуфлированной расцветки. Всем им выдается специальное вещевое имущество – футболки, ремни поясные и ботинки с высокими берцами в облегченном варианте, при изготовлении которых используются современные, легкие качественные ткани специального вида крашения, обладающие высокими гигроскопичными свойствами.

– Новая парадная форма одежды уже поступает в воинские части, штабы и управления ЗВО. А когда ее начнут получать военнослужащие вашего округа?

– Все идет по плану. По опыту 2018–2019 годов кителями парадными однобортными с воротником "стойка" в приоритетном порядке обеспечивались военнослужащие органов военного управления, руководящий состав объединений, соединений, воинских частей и организаций, выпускники высших военных учебных заведений Министерства обороны, участники военных парадов. Это, согласитесь, правильно и разумно. Обеспечение ста процентов офицеров ЦВО парадной формой одежды нового образца будет завершено в 2020 году.

– В ЦВО насчитывается около полутора тысяч военных городков. Как в них идет подготовка к зиме?

– Капитальный ремонт проводится на семи коммунальных объектах на сумму почти 170 миллионов рублей. Ведутся работы на котельных в городе Вольске Саратовской области, в Камышловском районе Свердловской области, ремонтируются тепловые сети авиабазы в Челябинске и инженерные сети в Чебаркуле. Проводится замена на сетях водоснабжения в Саратовской, Самарской и Свердловской областях. Можно с уверенностью сказать, что, как и в предыдущие годы, военные городки на территории ЦВО зимний отопительный период начнут в срок.

И все же основные усилия в подготовке соединений материально-технического обеспечения военного округа в 2019 учебном году сосредоточены на проведении КШУ, тактико-специальных учений и тренировок, количество которых имеет положительную динамику. А также на подготовке к стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019", которое пройдет под руководством начальника Генерального штаба в период с 16 по 21 сентября.

Все это дает свои результаты. Анализ основных мероприятий показывает рост уровня боевой подготовки военнослужащих в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Возрос и средний балл оценок действий органов военного управления. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года он увеличился с 3,75 до 4,0.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года