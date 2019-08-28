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28.08.2019
Российская газета

Во Владивостоке спустили на воду самый крупный за 30 лет танкер

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Источник изображения: Пресс-служба администрации Приморского края

Во Владивостоке на судостроительном заводе "Восточная Верфь" завершили строительство малого морского танкера "Михаил Барсков". Во вторник его торжественно спустили на воду, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как отметил генеральный директор АО "Восточная Верфь" Олег Сиденко, заказ на строительство судна предприятие получило в 2014 году.

"До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен и сегодня судно готово к спуску на воду", - сказал он, добавив, что танкер войдет в состав Тихоокеанского флота.

Танкер получил имя в честь вице-адмирала, заместителя главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению, эксплуатации. Он возглавил военное кораблестроение в один из самых сложных периодов реформирования ВМФ, в 1989 году, и руководил направлением до 2003 года.

Танкер имеет усиленный ледовый класс, он предназначен для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, выполнения спасательных операций, может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Как отметили в департаменте промышленности Приморья, суда, предназначенные для работы даже в сложной ледовой обстановке, в России ранее не выпускались. Более того, это самое крупное судно, построенное в крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина - 15,4 метра.


Анна Бондаренко

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Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Проекты
Арктика
ТОФ
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