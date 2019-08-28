Во Владивостоке спустили на воду самый крупный за 30 лет танкер

Во Владивостоке на судостроительном заводе "Восточная Верфь" завершили строительство малого морского танкера "Михаил Барсков". Во вторник его торжественно спустили на воду, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как отметил генеральный директор АО "Восточная Верфь" Олег Сиденко, заказ на строительство судна предприятие получило в 2014 году.

"До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен и сегодня судно готово к спуску на воду", - сказал он, добавив, что танкер войдет в состав Тихоокеанского флота.

Танкер получил имя в честь вице-адмирала, заместителя главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению, эксплуатации. Он возглавил военное кораблестроение в один из самых сложных периодов реформирования ВМФ, в 1989 году, и руководил направлением до 2003 года.

Танкер имеет усиленный ледовый класс, он предназначен для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, выполнения спасательных операций, может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Как отметили в департаменте промышленности Приморья, суда, предназначенные для работы даже в сложной ледовой обстановке, в России ранее не выпускались. Более того, это самое крупное судно, построенное в крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина - 15,4 метра.

Анна Бондаренко