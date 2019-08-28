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28.08.2019
Военное обозрение

На МАКС-2019 будет представлена противопожарная версия "Ориона"

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Сегодня в Подмосковье будет дан долгожданный старт Международному авиакосмическому салону. Компании уже оформили свои выставочные стенды, отдельные из которых обращают на себя особое внимание.

Источник изображения: М.Лисов, "Техника и вооружение"

Фото: М.Лисов, "Техника и вооружение"

В свете данных о масштабных пожарах в регионах Сибири и других частях страны внимание привлёк особый вид беспилотника от компании "Кронштадт". Это противопожарный беспилотный летательный аппарат. Базовой моделью в данном случае является БПЛА "Орион". Он способен осуществлять разведку очагов пожаров на местности, а в случае выявления такого очага, - принимать технические меры по оперативному пожаротушению.

Применение такого беспилотника актуально там, где огонь только начинает распространяться. Это даёт возможность постоянного мониторинга, например, лесных массивов на предмет наличия локальных возгораний.

Помимо всего прочего такой беспилотник передаёт "картинку" оперативным службам, которые принимают дополнительные решения по вопросу организации пожаротушения.

Скоростные параметры противопожарного "Ориона" позволяют эффективно его использовать при тушении пожаров на технических объектах, куда может быть затруднён доступ пожарных команд.

Напомним, что в этом году пожары на территории Сибири были особенно масштабными. Ими были охвачены миллионы га, при этом основным фактором возникновения пожаров признан человеческий, в том числе деятельность так называемых "чёрных лесорубов".

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Продукция
Орион БПЛА
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МАКС-20XX
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