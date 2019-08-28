В Охотском море корабли ТОФ нашли подводную лодку
В акватории Охотского моря состоялись тактические учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Корабли "Маршал Крылов", "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный" и "Громкий", ракетные катера и госпитальное судно "Иртыш", находясь на морском переходе, отработали организацию всех видов обороны, в частности отразив "атаку" с воздуха.
Также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и два корвета нашли в заданном районе подводную лодку. Вместе с кораблями эту задачу выполняла авиация - противолодочный вертолет корабельного базирования Ка-27ПЛ и дальние противолодочные самолеты Ту-142.
Руководили действиями тактических групп морских и воздушных судов с корабельного командного пункта на борту корабля измерительного комплекса ТОФ "Маршал Крылов".
Анна Бондаренко
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются