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28.08.2019
Российская газета

В Охотском море корабли ТОФ нашли подводную лодку

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

В акватории Охотского моря состоялись тактические учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Корабли "Маршал Крылов", "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный" и "Громкий", ракетные катера и госпитальное судно "Иртыш", находясь на морском переходе, отработали организацию всех видов обороны, в частности отразив "атаку" с воздуха.

Также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и два корвета нашли в заданном районе подводную лодку. Вместе с кораблями эту задачу выполняла авиация - противолодочный вертолет корабельного базирования Ка-27ПЛ и дальние противолодочные самолеты Ту-142.

Руководили действиями тактических групп морских и воздушных судов с корабельного командного пункта на борту корабля измерительного комплекса ТОФ "Маршал Крылов".


Анна Бондаренко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ка-27ПЛ
Ту-142
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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