Американская разведка против китайского гиперзвука

В боях авианосных сил пока выигрывают США

В бою равноценных авианосных соединений и групп китайская сторона несет существенно большие потери, даже при возможном использовании перспективных гиперзвуковых ПКР.

Ключевую роль, определяющую ход и исход боевых действий на море в современных условиях, играют не столько мощь и количество ударных средств, сколько возможности системы разведки на океанском (морском) ТВД. Превосходя противника по этой части, американский флот получает возможности в значительной мере нивелировать превосходство китайского в гиперзвуковых ПКР ("Авианосцы США пойдут на дно под "Звездным небом").

Вероятные боевые составы китайских и американских авианосных соединений и групп известны, их сильные и слабые стороны тоже ("Шаньдун" поднимает волну"). Переходим к анализу прогнозируемого хода боев.

“ Американцы выдвинут навстречу свою ударную группу, принуждая израсходовать часть поражающего потенциала на второстепенную цель ”

Прежде всего обратим внимание на условия их развертывания. Совершенно очевидно, что они будут иметь место на большом удалении от территории обеих держав, иначе нет смысла задействовать такие силы, достаточно авиации берегового базирования. США, имеющие на своих авианосцах почти всю номенклатуру боевой и обеспечивающей авиации в достаточном количестве, способны вести боевые действия где угодно. Возможности поддержки своих соединений у американцев довольно велики за счет развитой в глобальном масштабе системы базирования и достаточного количества самолетов боевого обеспечения с большим радиусом действия. В оценках стоит учитывать вероятность прикрытия АУГ и АУС США самолетами базовой патрульной авиации и AWACS. Китай на данном этапе не планирует "проецирование силы" в американском понимании, его авианосцы не располагают достаточной номенклатурой средств обеспечения, что делает АУГ и АУС сильно зависимыми от поддержки авиацией берегового базирования, прежде всего самолетами разведки и ДРЛОиУ. Поэтому ВМС НОАК будут стремиться принимать бой с АУГ и АУС США на таком удалении от своих берегов, чтобы иметь поддержку как минимум этих классов боевых машин.

Напрашивается вывод, что наиболее вероятно встречный бой АУГ (АУС) может возникнуть на удалении 500–1500 километров от побережья Китая или одной из его баз на территории других государств (например в Индийском океане, где и предполагаются в перспективе действия авианосных сил ВМС НОАК). В иных условиях, когда американцы попытаются навязать бой на больших удалениях от береговых баз, китайцы будут стремиться уклониться от него, а если это окажется невозможным, станут решать задачу скорейшего вывода своих сил из-под огня, отражая удары противника и нанося ему свои с целью сдерживания.

Рассмотрим варианты встречного боя АУГ (АУС) и оборонительные действия китайского соединения на переходе морем против атакующих американцев.

Пошаговая инструкция для командира АУГ

По опыту авианосных сражений Второй мировой, а также англо-аргентинского конфликта за Фолклендские острова можно с большой достоверностью предположить, что любой вариант рассматриваемых боев будет включать следующие этапы.

Вскрытие обстановки и оперативное развертывание сил. Это очень важный этап, в ходе которого решается важнейшая задача определения местоположения противника, его боевого состава и оперативного построения группировки. На основании этих данных должен быть выбран вероятный способ действий, определены цели главного и обеспечивающих ударов. В случае неудачного завершения этого этапа первые удары могут быть нанесены по ложным или второстепенным целям, как это произошло, например, в Коралловом море.

Нанесение предварительных ударов для ослабления противника и создания благоприятных условий основным силам. Пример – сражение у острова Мидуэй, когда вышедшие вперед американские торпедоносцы отвлекли на себя японские истребители и тем самым проложили дорогу пикировщикам, которые одним ударом решили исход сражения, уничтожив три вражеских авианосца.

Нанесение ударов основными силами с одновременным отражением атак противника. Здесь, как правило, решается исход боя. В частности, в сражении у Мидуэя это был удар пикирующих бомбардировщиков со всех трех американских авианосцев.

Далее – развитие успеха с целью нанесения противнику максимального урона. Так серией ударов после поражения трех японских авианосцев был уничтожен еще один уцелевший, потоплены или повреждены корабли других классов (крейсеры, эсминцы). В случае неудачи проигравшая сторона будет на этом этапе стремиться отвести свои силы с минимизацией потерь. Бой завершится с прекращением контакта между противниками, израсходованием боекомплекта, а также с угрозой появления дополнительных сил одной из сторон.

Удар, еще удар

Рассмотрим встречный бой АУГ на удалении, позволяющем ВМС НОАК задействовать тяжелую разведывательную авиацию и самолеты ДРЛОиУ берегового базирования. Возможны два варианта: без учета перспективных ПКР "Синкун-2" и с ними ("Китайский гиперзвук – звонок для США"). Такие ракеты могут появиться на вооружении в ближайшие четыре-пять лет, так что вариант вполне актуален. Китайцам в силу меньшей численности их палубной авиации и превосходства над североамериканцами в ПКР большого радиуса действия, которых американцы не имеют вообще, логично сделать ставку на мощный ракетный удар, тогда как на самолеты возложить задачи обеспечения, ПВО, отвлечения сил и развития успеха. У американцев все наоборот. Их главная сила – палубная авиация, тогда как корабли, имеющие ПКР средней дальности "Гарпун", могут быть задействованы для добивания противника. Предварительные удары по китайскому соединению американцы с учетом слабости китайской ПЛО могут нанести подводными лодками. Кстати, именно так США действовали против Японии. В ходе сражения в Филиппинском море их подлодки в передовом эшелоне оперативного построения группировки нанесли противнику тяжелые потери, в частности потопив флагманский авианосец "Тайхо".

Для вскрытия обстановки, выявления местоположения авианосной группировки стороны смогут привлечь разнородные силы и средства. Основу системы разведки соединения ВМС НОАК могут составить две-три атомные подводные лодки, разведчики Н-6 и самолеты ДРЛО. Кроме этого, будут использоваться данные наземной системы радиоразведки. В принципе этими средствами китайцы могут обеспечить вскрытие обстановки на требуемую глубину. Однако при активном противодействии их возможности будут сильно снижены. Подлодки при их шумности и наличии у США системы подводного наблюдения SOSUS имеют мало шансов выйти на дистанцию надежной классификации главных сил противника. С большей вероятностью они вскроют местоположение других элементов боевого порядка – выдвинутых на угрожаемое направление отдельных корабельных групп. Самолетам-разведчикам придется сближаться на дальность действия средств радиотехнической разведки (РТР) и некоторое время там находиться, что делает их уязвимыми для истребителей ПВО АУГ США и потребует прикрытия силами своей палубной авиации. Самолеты ДРЛОиУ в основном будут использоваться в интересах ПВО соединения, хотя будучи выдвинутыми на угрожаемое направление, они смогут при благоприятных условиях обнаружить отдельные корабельные группы боевого порядка противника. Эффективной может быть система космической разведки О(М)ТВД Китая, использующая спутники, оснащенные средствами РТР. Но низкая траектория полета предполагает кратковременность нахождения над районом цели и необходимость привязки действий к этому периоду.

У США ситуация существенно лучше. Во-первых, АУГ США имеет собственные самолеты ДРЛОиУ "Хокай", разведчики и постановщики помех на базе палубного истребителя "Хорнет". Подлодки, особенно пятого поколения, малоуязвимы даже в ближней зоне обороны соединения противника. Кроме того, они могут рассчитывать на поддержку самолетов ДРЛОиУ Е-3 разных модификаций наземного базирования. Имеется у США и система космической разведки О(М)ТВД. Плюс превосходство в количестве истребителей, задействованных для противодействия силам разведки противника и защиты своих.

Количественные оценки показывают, что в таких условиях китайская АУГ с приемлемой для оперативных оценок точностью может разве что вскрыть оперативное построение американского соединения и местоположение корабельных групп. Шансы нанести в этот период какой-либо ущерб действиями подлодок чрезвычайно малы. Американская АУГ с приемлемой вероятностью вскроет все оперативное построение сил противника, включая ордера отдельных корабельных групп. Точность определения местоположения может оказаться достаточной для организации по ним удара силами палубной авиации. При этом подводные лодки, вероятно, произведут предварительные пуски "Гарпунов" и торпед по отдельным элементам боевого порядка противника.

На этом этапе боя стороны уже понесут определенные потери. Китайцы могут лишиться одной-двух субмарин, надводного корабля, двух-трех самолетов-разведчиков и двух – четырех истребителей. Американцы с меньшей вероятностью теряют одну подлодку, а также один-два разведчика и два – четыре истребителя.

По завершении этапа АУГ США скорее всего останется в полной готовности к удару по авианосцу противника основным составом сил палубной авиации. Китайцы пока могут ответить только воздушной атакой на выдвинутые на угрожаемое направление американские корабельные группы. Но в состоянии выделить для этого в лучшем случае 8–12 машин. Остальные силы и позиции подготовки авиации будут зарезервированы для отражения ожидаемого нападения. Ударная группа в составе четырех – шести машин, вооруженная по четыре ПКР на истребитель, сможет вывести из строя или даже потопить один, а то и оба эсминца передового противоракетного барьера американского соединения или корабельной поисково-ударной группы (КПУГ). Для АУГ США реально задействовать до 34 машин для удара по китайскому авианосцу. Таким образом, он может быть поражен одной – тремя ракетами "Гарпун", также вероятно потопление или выведение из строя одного-двух кораблей охранения. Однако скорее всего китайский авианосец сохранит боеспособность и возможность действовать своей авиацией.

Американцам надо будет вскрыть результаты удара и подготовиться к повторному. Китайцы на максимальной скорости будут выдвигать на рубеж атаки КУГ до четырех-пяти эсминцев проектов 052D и 052С, а в перспективе и проекта 055. Полный залп – по 16 ПКР YJ-18 с каждого корабля (всего 64–80 ракет) – при точном целеуказании окажется для американского авианосца крайне опасным. Поэтому китайское соединение будет принимать все меры, чтобы ударная группа эсминцев к выходу на рубеж атаки располагала необходимыми данными. В свою очередь американцы, понимая угрозу, выдвинут навстречу свою ударную группу, принуждая израсходовать часть поражающего потенциала на второстепенную цель. Одновременно в воздухе продолжатся бои истребителей, решающих задачи уничтожения самолетов разведки противника и прикрытия своих. Американское командование, если станет понятно, что китайская группа имеет реальные шансы выйти в позицию залпа по авианосцу, может спланировать удар палубной авиацией в составе до 24–30 машин с целью гарантированного разгрома КУГ противника или такого ослабления, при котором ее атака уже не представит серьезной угрозы. Китайцы же будут отслеживать изменения в построении АУГ США, движении групп боевого порядка и принимать меры по обеспечению своей боевой устойчивости. Силами палубной авиации (до 10 машин) АУГ НОАК может нанести удар по выдвигаемой американской ударной группе и существенно ослабить ее или даже разгромить, выведя из строя один-два корабля.

Моделирование ситуации на этом этапе показывает, что китайская КУГ имеет хорошие шансы выйти на рубеж атаки с потерей до 40–50 процентов своего потенциала. Ракетный залп 30–40 ПКР YJ-18 с учетом возможного ослабления ПВО американского ордера после предшествующих боевых действий выведет американский авианосец из строя с вероятностью 0,2–0,3. Эффективность второго удара палубными истребителями США (порядка 24 машин) по китайскому авианосцу оценивается в 0,4–0,5. Он в результате в значительной мере утратит боеспособность. И АУГ будет вынуждена выходить из боя. Американцы, потеряв значительную часть корабельного состава и имея поврежденный авианосец (две-три ракеты он все-таки должен заполучить), израсходовав значительную часть боекомплекта, могут в развитие успеха нанести по отходящему противнику еще один удар силами до 24 машин с ограниченным боекомплектом ПКР. После чего, вероятно, прекратят преследование противника.

Итог: китайский авианосец будет тяжело поврежден и выведен из строя или даже потоплен, то же самое – четыре-пять кораблей охранения, одна-две подлодки и более половины палубной авиации. АУГ США потеряет до двух-трех кораблей из состава охранения, 17–20 процентов палубной авиации. Американский авианосец получит относительно небольшие повреждения или вообще обойдется без них. Иными словами, АУГ ВМС НОАК будет разгромлена и лишится способности продолжать боевые действия. АУГ США выйдет из столкновения лишь несколько ослабленной.

Однако если китайские корабли и самолеты получат гиперзвуковые ПКР, итоги боя окажутся иными, хотя и без радикальных отличий. Китайский авианосец все равно будет серьезно поврежден. Правда, риск его гибели незначителен. Ожидаемые потери корабельного состава сокращаются до трех-четырех кораблей, палубной авиации – до 40 процентов. У американцев возникает существенная вероятность того, что их авианосец получит серьезные повреждения и будет выведен из строя. Потери кораблей охранения возрастут на 30–40 процентов. Палубная авиация в результате воздушных боев скорее всего недосчитается того же количества машин. Объясняется это тем, что основная причина слабости китайского соединения в его системе разведки, которая не позволяет своевременно выдавать данные для применения оружия, в том числе и такого эффективного, как гиперзвуковые ПКР.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года