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28.08.2019
Военно-промышленный курьер

Критерий мастерства – ночной прыжок

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Источник изображения: Фото: Сергей Карпачев

День российского флага спецназовцы Росгвардии отметили массовым десантированием

Летный день на аэродроме Большое Грызлово под Серпуховом начинается рано, часов в пять, а уже в семь утра из вертолета Ми-8 "выходит" первая группа парашютистов.

22 августа программа полетов несколько изменилась: на высоте 3500 метров спецназовцы развернули российский триколор размером 75 квадратных метров, отметив таким образом 350-летие главного государственного символа. Следом за начальником парашютно-десантной службы сил спецназначения ФСВНГ подполковником Сергеем Лихторенко развернули флаги с символикой Росгвардии и ЦСН "Витязь" бойцы 604-го центра.

Однако программу сборов по парашютно-десантной подготовке Сил специального назначения никто не отменял. И день вернулся в накатанную колею: прыжки, потом укладка парашютов, опять прыжки и снова укладка. В Росгвардии установлен твердый порядок – учебные сборы по ПДП проходят, как правило, в течение месяца. Отрабатывается десантирование при разной погоде, на удалении от точки приземления 10–15 километров. Наиболее опытные выполняют и ночные прыжки. Вообще подобный опыт был бы полезен и остальным, но такое десантирование все-таки не является основным, поэтому к нему привлекают наиболее подготовленных спецназовцев.

“ Спецназовцы стараются как можно сильнее выдавить воздух после прыжка, затем разбирают стропы и увязывают их особым образом ”

На сборах – бойцы московских отрядов "Витязь" и "Рысь", спецназовцы из Новосибирска. "Они отрабатывают выполнение полным составом групп задачи по десантированию в заданную точку и чем ближе приземлятся друг к другу, тем легче будет впоследствии", – объяснил "Военно-промышленному курьеру" Сергей Лихторенко. Бойцы получают опыт построения боевого порядка в воздухе, приземления как на ограниченной, так и на неограниченной и неподготовленной площадках.

"Новосибирские спецназовцы выполняли прыжок на системе "Стайер" ивановского парашютного завода "Полет" – это полностью отечественная разработка, которая применяется в большинстве силовых ведомств России. Сегодня они десантировались в полной амуниции с грузовыми контейнерами, в который можно поместить любое имущество до 50 килограммов", – рассказал подполковник Лихторенко. Запасшиеся оружием, снаряжением, продовольствием и боеприпасами новосибирцы успешно отработали приземление на необорудованную площадку.

Подготовка системы к новому прыжку занимает минут 20 – купола в отличие от стандартных десантных парашютов выполнены в форме параплана и полностью воздухонепроницаемы. Поэтому спецназовцы стараются как можно сильнее выдавить из них воздух после прыжка, затем разбирают стропы и увязывают их особым образом. Потом на построении проверяется все – и только после слабого тычка в плечо, подтверждающего полную готовность к десантированию, выпускающий переходит к осмотру следующего десантника.

Прыжковая подготовка в Росгвардии начинается на стандартном десантном парашюте Д1-5У. "Новички тренируются в управлении парашютом, учатся выходить из воздушного судна, управлять телом в свободном падении. После того как они выполнят 30–35 прыжков, будут уверенно чувствовать себя в свободном падении и смогут гарантированно ввести в действие систему с мягким вытяжным парашютом, мы допускаем переход на "Стайер", – уточнил Сергей Лихторенко.

Он высоко отзывается об этой системе: при грамотном использовании она гарантированно доставит десантника в любую назначенную точку с точностью до метра, будь то площадка на лесной просеке или остров. "Все зависит от специалиста. Чтобы достичь мастерства, необходимо прыгать, совершенствовать свою подготовку".


Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года

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