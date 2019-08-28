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28.08.2019
ТАСС

Этапы российской программы освоения Луны получили названия

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Лунная поверхность через иллюминатор системы малокадрового телевидения "Лунохода-1".
Лунная поверхность через иллюминатор системы малокадрового телевидения "Лунохода-1".
Источник изображения: laspace.ru

Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Этапам российского освоения Луны присвоили названия. Они содержатся в документах к госзакупке по исследованиям проблемных вопросов пилотируемых полетов на естественный спутник Земли.

Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База". Также документами предусматривается рассмотрение возможности использования аддитивных технологий при их реализации.

Стоимость контракта составляет почти 373,4 млн рублей. Научно-исследовательские работы будут вестись под шифром "Пастораль".

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, продемонстрированной во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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