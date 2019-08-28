Россия начала готовиться к отправке космонавтов на Луну

"Роскосмос" объявил тендер на проведение исследований, необходимых для отправки космонавтов на Луну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Госкорпорация готова выделить 373,4 миллиона рублей на исследования проблем пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на самом спутнике.

Также от исполнителя ждут сформулированную программу исследования и освоения Луны.

Помимо этого, стало известно, что российская лунная программа будет состоять из трех этапов. Им уже присвоены названия "Вылазка", "Форпост" и "База".

15 июля руководитель Национального космического агентства США Джеймс Брайденстайн заявил, что НАСА выступает за то, чтобы все участвующие в создании и эксплуатации МКС страны, включая Россию, были задействованы в американской программе возвращения человека на Луну.

До этого президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на спутник Земли до 2024 года любой ценой. Как рассказал вице-президент США Майк Пенс, "это заявленная программа нынешней администрации. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли", — заявил он.