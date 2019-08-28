Американские ракеты средней дальности для Азии

Вместо рыбы Япония может словить "Искандеры"

3 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен разместить в Азиатском регионе ракеты средней дальности наземного базирования. Ранее они были запрещены Договором о РСМД.

"Мы бы хотели разместить ракеты в скором будущем. Предпочтительно в течение нескольких месяцев… Но зачастую на это уходит больше времени, чем ожидаешь", – сказал Эспер, отвечая на вопрос журналистов, рассматривают ли США возможность развертывания РСД в Азии. Глава американского оборонного ведомства не уточнил, на территории каких стран планируется размещать ракеты, а также на кого они будут направлены.

В китайском МИДе по сему поводу заявили, что такие шаги Вашингтона крайне негативно скажутся на региональной и международной безопасности, а также обещали, что Пекин примет все необходимые меры для защиты собственных интересов. Нечто подобное говорили и в Москве.

Между тем США еще в 1959–1960 годах разместили ракеты средней дальности в Тихоокеанском регионе, а конкретно – в Японии, Южной Корее и на Тайване. Речь идет о КР "Матадор". Дальность этой дозвуковой ракеты составляла около тысячи километров. "Матадор" мог нести фугасную, химическую, бактериологическую и ядерную боеголовки (ЯБЧ W-5 мощностью 81 кт).

Любопытно, что появление ракет "Матадор" в ФРГ широко рекламировалось американской и европейской прессой. А размещение в Азии происходило в глубочайшей тайне.

“ В Сеуле понимают, что Россия и Китай могут резко изменить отношение к северокорейской ядерной программе ”

К 1963 году все ракеты "Матадор" были сняты с вооружения и заменены новыми MGM-13 "Мэйс". Дальность ракеты "Мэйс В" была увеличена до 2450 километров. Ракета оснащалась новой боевой частью W-28 мощностью до 1,45 мегатонны.

Интересно, что 28 октября 1962 года в ходе Карибского кризиса дислоцировавшиеся на Окинаве "Мэйс В" чуть было не начали третью мировую войну. На базу поступил приказ о пуске, к старту подготовили 32 ракеты с ЯБЧ, которые должны были поразить цели на территории СССР и КНР. Лишь осторожность капитана Уильяма Бассетты, нарушившего инструкцию, позволила предотвратить катастрофу. В начале 70-х ракеты "Мэйс" были сняты с вооружения.

Судя по всему, и в 2019 году реальные кандидаты на размещение РСД – Тайвань, Южная Корея и Япония. Правда, зарубежные и отечественные военные обозреватели называют еще Филиппины, Австралию, Афганистан и Монголию.

Расстояние от Манилы до Владивостока – 3338 километров. Так что теоретически Филиппины тоже могут быть кандидатом, но вероятность размещения там ракет ничтожна. Американские военные базы на острове Лусон и в бухте Субик-Бей закрыты в 1991–1992 годах. Отношения президента Радриго Дутерте, пришедшего к власти 30 июня 2016-го, с США весьма натянутые.

Австралийское правительство заявило, что не намерено размещать американские ракеты. Но главное то, что расстояние от самого северного порта Австралии Дарвина до Шанхая – 4861 километр, а до Владивостока – 6179 километров. То есть для стрельбы по России в Австралии нужно размещать межконтинентальные баллистические ракеты.

Технически янки могут завезти РСД и в Афганистан. Но где гарантия, что ракетные базы не станут объектом нападения повстанцев. А сами ракеты вполне могут быть захвачены и попасть, хотя бы частями, в соседние государства. Вспомним, как вьетнамцы в начале 70-х годов вывезли в СССР целым новенький истребитель F-5 и несколько частей, включая носовую, огромного бомбардировщика В-52.

Кстати, в далеком 1979 году лекторы КПСС на закрытых партийных собраниях режимных организаций по секрету, понизив голос, сообщали, что если бы советские войска не были введены в Афганистан, то через месяц там появились бы американские ракеты средней дальности.

Тем, кто говорит о размещении американских ракет в Монголии, стоит обратиться к психиатру.

Итак, по-прежнему, как и 60 лет назад, реальными кандидатами на размещение ракет остаются Тайвань, Южная Корея и Япония. На мой взгляд, первые два кандидата не жаждут размещения ракет. Тайбэй очень боится Пекина, благо, ширина Формозского пролива в узком месте – всего 130 километров. Кроме того, экономика Тайваня очень сильно зависит от торговли с материком.

Южная Корея находится в зоне действия северокорейских РМД и не хочет конфликта с КНДР. Мало того, в Сеуле понимают, что в случае размещения ракет Россия и Китай могут резко изменить отношение к северокорейской ядерной программе. Да и поставка современных обычных вооружений КНДР Сеул явно не обрадует.

Таким образом, наиболее вероятный кандидат – Япония. В конце 2019 года США планируют разместить на японском острове Окинава 14 многоцелевых истребителей F-22 "Рэптор". С дозаправкой в воздухе они могут поражать цели в глубине Китая, на Дальнем Востоке и Камчатке.

В начале 2019 года правительство Японии приняло решение разместить на своей территории американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис" береговой), частью которой является установка Мk.41. Об этом заявил министр иностранных дел Таро Коно. Он также подчеркнул, что Япония не является участницей Договора о РСМД, а посему не может нарушать его, руки у официального Токио абсолютно развязаны.

Уже много лет на крейсерах и эсминцах США с шахтных пусковых установок Mk.41 запускаются как антиракеты "Иджис", так и КР "Томагавк" с дальностью 2000–2500 километров. Для смены типа ракеты в Mk.41 не нужны технические изменения, лишь включается другое программное обеспечение.

Любопытно, что в процессе переговоров о статусе Курил выяснилось, что официальный Токио не может предоставить гарантий американского военного неприсутствия в случае гипотетической передачи островов в пользование (аренду) Японии.

В военном отношении размещение американских ракет в Стране восходящего солнца весьма целесообразно. Японские острова равно удалены от стратегических объектов РФ и КНР. К тому же страна обладает мощной системой ПВО, а ее флот надежно контролирует большую прибрежную зону.

Чем может ответить РФ на размещение американских ракетных установок Mk.41 в Японии? Прекратить все переговоры с Японией. Разместить на Южно-Курильских островах ракеты "Искандер" и "Калибр". А кроме того, ударить Токио по самому больному месту, по карману – полным запретом на лов рыбы в российской экономической зоне.

Александр Широкорад

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года