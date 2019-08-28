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28.08.2019
Известия.ru

Запуск спутника наблюдения "Ресурс-ПМ" отложили на год

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс-ПМ" перенесли с 2022 на 2023 год, второго — с 2023 на 2024 год.

Об этом говорится в документе "Роскосмоса", имеющемся в распоряжении "РИА Новости". Спутники "Ресурс-ПМ" будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах.

Они предназначены для создания топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций и поиска нефти.

В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли сейчас по целевому назначению работает только один "Ресурс-П".

4 августа стало известно, что отправка в космос метеорологического спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе также перенесена с 2021 на 2023 год.

Выведение на орбиту аппаратов позволит Гидрометцентру повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

В мае сообщалось, что в 2023–2025 годах с целью повышения точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на орбиту выведут шесть высокоорбитальных навигационных спутников "ГЛОНАСС-В".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
ГЛОНАСС
Изменение климата
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