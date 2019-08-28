Демонстрация опытных образцов истребителя Су-57 накануне МАКС-2019

В преддверии открытия Московского авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском был проведен 24 августа 2019 года показ полетов авиационной техники для прессы. Наиболее зрелищной частью программы показа стали демонстрационные полеты сразу четырех опытных образцов истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА), в котором приняли участие самолеты Т-50-1, Т-50-3, Т-50-4 и Т-50-5Р. Прекрасный фоторепортаж о показе размещен коллегой saidpvo .

Укороченная посадка опытного образца Т-50-4 (бортовой номер "054") истребителя Су-57 (ПАК ФА) с использованием техники выпуска тормозного парашюта в воздухе до касания полосы на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019 (с) Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

В числе прочего на показе была продемонстрирована укороченная посадка опытного образца Т-50-4 истребителя Су-57 с использованием техники выпуска тормозного парашюта в воздухе до касания полосы (в свое время таккой прием посадки практиковался на истребителях МиГ-21).

Опытные образцы истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА) на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019 (с) Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

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