Первый истребитель JAS-39E Gripen для Бразилии

Как сообщила шведская группа Saab AB, 26 августа 2019 года совершил первый полет первый построенный на ее предприятии в Линчёпинге истребитель JAS-39E Gripen для ВВС Бразилии (серийный номер 39-6001, будущий бразильский бортовой номер 4100).

Первый построенный для Бразилии истребитель Saab JAS-39E Gripen (серийный номер 39-6001, будущий бразильский бортовой номер 4100) в первом полете, 26.08.2019 (с) Saab AB

Напомним, что министерство обороны Бразилии в декабре 2013 года объявило о выборе Saab JAS-39E/F Gripen NG победителем тендера на поставку ВВС Бразилии истребителя нового поколения по программе F-X2. Контракт стоимостью 39,3 млрд. шведских крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов (28 одноместных JAS-39E и восьми двухместных JAS-39F) был подписан командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года.

Партнером Saab AB по совместному производству Gripen NG (который получит в ВВС Бразилии обозначение F-39) в Бразилии выступает компания Embraer, производственная линия и центр интеграции и испытаний Gripen NG будут созданы на головном предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту (штат Сан-Пауло).

По условиям соглашения с бразильской стороной, окончательно согласованного в 2017 году, Saab на своем шведском предприятии в Линчёпинге изготовит 13 из 36 заказаных Бразилией самолетов, в том числе 12 одноместных JAS-39E и один двухместный JAS-39F.

Первыми Saab должны быть построены по одному опытному самолету JAS-39E (он и совершил первый полет 26 августа 2019 года) и JAS-39F (первый полет запланирован на октябрь 2021 года), которые будут использованы бразильской стороной для испытаний и процесса сертификации, и будут отправлены в Бразилию только в 2024 году.

Затем Saab построит 11 истребителей JAS-39E, которые должны быть переданы бразильской стороне в октябре-ноябре 2021 года.

После этого Saab изготовит восемь машинокомплектов истребителей JAS-39E, в изготовлении которых должны принимать участие направленные в Швецию бразильские инженеры и рабочие. Всего в Швеции по данной производственной программе до 2024 года будут проходить обучение и стажировку более 350 бразильцев. Затем эти восемь самолетов будут собраны из машинокомплектов на Embraer со сдачей в 2022 году.

После этого сама Embraer на заводе в Гавиан-Пейшоту в рамках совместного производства должна полностью построить 15 истребителей Gripen NG - восемь одноместных JAS-39E и семь двухместных JAS-39F. Программа их производства должна быть начата в июне 2020 года, со сдачей ВВС Бразилии первого самолета JAS-39E полностью бразильской постройки в августе 2022 года, и первого JAS-39F - в сентябре 2023 года. Последний JAS-39F запланирован к сдаче в ноябре 2024 года.

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