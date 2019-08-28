В Сирии потерян второй за лето российский беспилотник "Орлан-10"?

В Сети появилась фотография якобы упавшего на севере Хамы разведывательного беспилотника "Орлан-10".

В середине лета аналогичный аппарат также потерпел крушение в провинции Алеппо и был захвачен протурецки настроенными боевиками, которые с радостью демонстрировали поврежденный БПЛА.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

БПЛА потерянный в июне

По мнению специалистов, "Орлан", скорей всего, был потерян по техническим причинам, так как на нем не видно следов внешних повреждений.

Если говорить о нынешнем инциденте, то не исключено, что сейчас члены незаконных формирований выдают за новую потерю именно доставшийся им в июне упавший беспилотник.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

"Орлан" якобы упавший на севере Хамы

"Орлан-10" может выполнять большой спектр различных задач и считается одним из наиболее распространенных российских беспилотников.

Вес аппарата - 12 кг. Масса полезной нагрузки - 5 кг. Он может развивать скорость до 150 км/ч. Максимальная дальность применения - 120 км.