Разочарование: Индия еще долго не сможет купить секретный Т-14 "Армата"

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

В российских СМИ опубликованы материалы о возможном приобретении Индией танков Т-14, созданных на платформе "Армата".

Информационное агентство "Новый город" опубликовало материал "Заявления о покупке Индией танков "Армата" - обычный взброс", в котором независимый военный эксперт Алексей Хлопотов излагает свою точку зрения по этому вопросу.

"Тема покупки Индией танков "Армата" поднимается уже не в первый раз, - отмечает эксперт. - Она всплывает время от времени вот уже на протяжении ряда лет. В предыдущий раз это произошло в ноябре 2017 года, а затем и в начале октября 2018 года.

Тогда тоже индийская газета The Economic Times писала о возможном приобретении аж 1770 "армат" и, кстати, именно из этой публикации начала гулять в информационном пространстве предполагаемая сумма контракта в 4,5 миллиарда долларов.

На самом деле, в прошлом году российские СМИ очень сильно исказили смысл исходной статьи, в которой журналист только лишь предположил, что такая закупка могла бы стать весьма выгодной для индийской стороны.

Попробую объяснить, почему эта сделка сейчас невозможна. Начнем с того, что пока ни танка "Армата" ни тяжелой БМП "Армата" у нас еще нет. Эти машины до сих пор находятся в разработке. Да, МО РФ объявляло об их закупке, но только в объеме так называемой "опытно-промышленной партии" - исключительно для испытаний.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

После чего армия должна будет еще принять их на вооружение. Перед тем как начинать серийное производство, соответствующая литера должна быть присвоена технической документации. Да и сам производитель - "Уралвагонзавод" - должен завершить реконструкцию - его нынешнее оборудование позволяет выпускать "Арматы" только в виде опытных единичных образцов.

Для того чтобы говорить о продаже, нужно получение разрешения этого изделия на экспорт, оформление паспорта экспортного облика. А, значит, и конструкция должна быть переработана под требования соблюдения гостайны.

На данный момент такая переработка "Арматы" почти невозможна - слишком большое число различных секретных "ноу-хау" заложено в эту конструкцию.

Но, даже если бы это стало возможным, 4,5 млрд долларов за 1770 машин - это слишком дешево. Это примерно по 2,5 млн долларов за машину. Столько стоили Т-90С, проданные той же Индии в 2000 году. Т-14 должен стоить почти в 3 раза дороже.

При этом разговоры о том, что Индия будет сама у себя выпускать эти танки по программе "Make in India" ("Делай в Индии") смешны - индийская сторона до сих пор не может освоить полный цикл производства Т-90С у себя. Что уж говорить о Т-14! Это из разряда фантастики.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Хотя, конечно, для России продажа "Арматы" может стать очень интересным вариантом. На данный момент российское военное ведомство охладело к новым платформам, в том числе и к "Армате". Больших закупок не предвидится. В этом ключе продажа танка Индии позволила бы отработать конструкцию машины в производстве и принести немалые доходы как государственной казне, так и заводу. Другое дело, что, повторюсь, это машина, сделанная по требованиями нашего Минобороны на достаточно дальнюю перспективу. Готово ли МО РФ отдать такую разработку в чужие руки? Мне кажется, нет. Отсюда заключаю, что все разговоры о данной сделке, носят фейковый характер, характер спекуляции. Не более того", - подводит итог эксперт.