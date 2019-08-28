Ремонт штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии в Белоруссии

Европейские санкции запрещают членам ЕС торговать с Белоруссией оружием. Чтобы отремонтировать в Белоруссии уже приобретенную технику, парламент Болгарии вносит поправки в национальное законодательство, сообщается на сайте белорусского телеканала "Белсат TV".

Один из штурмовиков Су-25К ВВС Болгарии во время учений "Counterstrike" в июне 2017 года (с) Reuters / Forum

Парламент Болгарии принял поправку к закону о контроле за экспортом военной продукции. Инициатива принадлежала члену партии "Болгарский национальное движение", а поправку сделали между чтениями совсем другого закона - "О запрещении химического оружия", пишет издание "Капитал".

Согласно изданию, идея закулисной правовой поправки заключается в том, чтобы снять контроль Министерства экономики над ремонтом и модернизацией вооружения.

В ноябре 2018-го Болгария заключила с "558-м авиационным ремонтным заводом" в Барановичах договор на ремонт восьми штурмовиков Су-25. Сумма контракта составила 73,6 млн евро без НДС (или около 88 млн евро с НДС).

Болгарские ВВС имеют 14 штурмовиков Су-25, предназначенных для поддержки пехоты, однако только пять из них могут подняться в воздух. Заменить их должны американские F-16, но не раньше, чем через пять лет.

В декабре министерство обороны Болгарии перечислило в Белоруссию первый транш в размере около 41 млн евро. Однако деньги в Барановичи так и не попали - из-за директивы Евросоюза об эмбарго на поставку в Белоруссию оружия и средств, которые могут использоваться для внутренних репрессий. В феврале ЕС продлил санкции еще на год.

По информации министерства обороны Болгарии, ввоз техники в Белоруссию не является экспортом, так как она ввозится временно для ремонта. Решение проблемы Болгария возложила на парламентскую Комиссию по контролю над экспортом, сообшает издание "Дневник".

"Министерство обороны выплатило в декабре указанную сумму, после чего деньги вернул банк, который должен был сделать перевод", - рассказывал журналистам заместитель министра обороны Анатолий Величков в мае 2019-го.

Ожидается, что после опубликования правовых изменений министр обороны Болгарии подпишет временное разрешение на вывоз Су-25 в Белоруссию, а министерство экономики не будет мешать "экспорту".

"Су-25 летят в Белоруссию через "черный ход", - пишут болгарские СМИ.

Барановичский завод сможет начать ремонт болгарских самолетов после перевода средств, а прецедент может в будущем открыть белорусский рынок обслуживания и модернизации военной техники советского и российского производства для других стран Евросоюза.