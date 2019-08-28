Войти
28.08.2019
Lenta.ru

Украина показала "мощный" прожиг "Циклон-4"

Разделы: Космонавтика
655
0
0

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" (Украина) показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"И хотя это не первая ступень, звук работы которой мы обычно слышим во время стартов ракет с космодромов, но согласитесь, также выглядит очень мощно и зрелищно", — пишет "Южное".

Успешные испытания третьей ступени "Циклон-4", в ходе которых жидкостной ракетный двигатель РД-861К запускался пять раз, прошли 23 августа. В дальнейшем разработчики планируют провести летные тесты третьей ступени.

В октябре 2018 года североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS), сотрудничающая с украинскими заводом "Южмаш" и КБ "Южное", показала анимацию запуска ракеты "Циклон-4М" с космодрома, расположенного на территории Канады.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
Циклон-4
Компании
КБ "Южное"
Южмаш
Похожие новости
06.12.2016
КБ "Южное" создало проект орбитального космического самолета
16.03.2016
Космос Украины спасут миллиарды
01.11.2013
Вилкул: «Парк ракет» - это будущее Украины и двери Днепропетровска в мир
09.09.2011
Внеземная индустрия: что интересного делает Украина в космосе
12.05.2010
Азарову не нужен «украинский космос»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"