Украина показала "мощный" прожиг "Циклон-4"

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" (Украина) показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"И хотя это не первая ступень, звук работы которой мы обычно слышим во время стартов ракет с космодромов, но согласитесь, также выглядит очень мощно и зрелищно", — пишет "Южное".

Успешные испытания третьей ступени "Циклон-4", в ходе которых жидкостной ракетный двигатель РД-861К запускался пять раз, прошли 23 августа. В дальнейшем разработчики планируют провести летные тесты третьей ступени.

В октябре 2018 года североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS), сотрудничающая с украинскими заводом "Южмаш" и КБ "Южное", показала анимацию запуска ракеты "Циклон-4М" с космодрома, расположенного на территории Канады.