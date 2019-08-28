Российский космонавт объяснил отказ Европы от "Союзов"

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от использования российских "Союзов" для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию из-за давления со стороны США. Об этом телеканалу "360" заявил российский космонавт Павел Виноградов.

По его словам, в Вашингтоне были недовольны тесными связями России с французскими и немецкими коллегами. "Они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить", — пояснил он.

Виноградов заверил, что российская космонавтика ничего не потеряет из-за отказа ЕКА. Он пояснил, что "Союзы" будут запускаться в прежних объемах, причем уже в сентябре Россия отправит в космос представителя Арабских Эмиратов.

Ранее 26 августа глава представительства ЕКА в России Рене Пишель объявил об отсутствии планов по использованию российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС. По его словам, итальянец Лука Пармитано, прибывший на МКС в июле 2019 года, может стать последним астронавтом агентства, которого доставят на российском корабле, а ближайшие годы ЕКА будет запускать астронавтов на американских кораблях.