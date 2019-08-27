Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО. Об этом заявил и.о. постпреда России в Вене Алексей Карпов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва была вынуждена начать разработку собственных вооружений в качестве ответной меры на действия США, в одностороннем порядке разорвавших договор.

Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет", — резюмировал он, уточнив, что нет никакой опасности жизни и здоровью населения в затронутом регионе.

23 августа исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях оказалось под угрозой из-за позиции США. По его словам, этот договор находится в зоне риска, поскольку в американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении соглашения в нынешнем виде они не заинтересованы.

Ранее сообщалось, что инцидент, произошедший на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, может быть связан с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракеты "Циркон", в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки (ДУ) которой применяются каталитические присадки, или с разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно официальным данным, инцидент, связанный с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), стал причиной гибели семи человек.