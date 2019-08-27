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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Иран не будет вести переговоры с США, пока действуют санкции - СМИ

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Иран не собирается принимать участие в каких-либо переговорах с США до тех пор, пока те не снимут антииранские санкции, сообщает в понедельник иранский телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на источник.

Кроме того, собеседник телеканала, что Иран уже заявлял, что любые переговоры с США напрямую зависят от того, вернется ли Вашингтон к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому ядерному соглашению (СВПД).

Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что считает возможной встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

"Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на это", - заявил президент, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после саммита G7.

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Страны
Иран
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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