Иран не будет вести переговоры с США, пока действуют санкции - СМИ

Дубай. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Иран не собирается принимать участие в каких-либо переговорах с США до тех пор, пока те не снимут антииранские санкции, сообщает в понедельник иранский телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на источник.

Кроме того, собеседник телеканала, что Иран уже заявлял, что любые переговоры с США напрямую зависят от того, вернется ли Вашингтон к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому ядерному соглашению (СВПД).

Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что считает возможной встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

"Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на это", - заявил президент, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после саммита G7.