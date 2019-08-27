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27.08.2019
Известия.ru

Российские военные вузы направят выездные приемные комиссии в регионы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Российские выпускники получат возможность поступить в военный вуз, не выезжая из своего региона. Минобороны направит в отдаленные части страны выездные приемные комиссии. В них войдут преподаватели военных училищ, институтов и академий, которые проведут дополнительные вступительные испытания для абитуриентов.

По результатам экзаменов комиссия примет решение о зачислении кандидатов на обучение. Это нововведение поможет набирать в военные училища более подготовленных и мотивированных курсантов, пишут "Известия".

Параллельно разрабатывается законопроект, предусматривающий для кандидатов бесплатный проезд к месту поступления и обратно.

Эксперимент с участием выездных приемных комиссий Минобороны провело в текущем году. По результатам было принято решение со следующего года организовать подобную работу в некоторых отдаленных регионах. В первую очередь речь идет о Сибири и Дальнем Востоке.

Полностью материал читайте в свежем номере "Известий" от 27 августа.

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Страны
Россия
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