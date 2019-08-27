В Европе начал разрабатываться новый наземный безэкипажный комплекс

Как сообщает ресурс "Oрex360" в материале "La France va participer à un projet européen de robot militaire terrestre conduit par l’Estonie", в части наземных робототехнических комплексов у Эстонии ест ряд преимуществ. Это в первую очередь робот THeMIS [Tracked Hybrid Modular Infantry System] разработки компании Milrem Robotics. В данный момент он проходит испытания в Гао, Мали, в рамках операции Barkhane.

Робот отличается модульностью конструкции, то есть, его можно адаптировать под различные задания. Робот может быть вооружен 30-мм пушкой, пулеметом FN Herstal и даже ПТРК ММР, но в первую очередь он используется для разведки (во взаимодействии с БЛА) и транспортировки грузов. В последней роли он может перевозить до 730 кг полезной нагрузки. Кроме того, он может буксировать артиллерийские системы и расчищать дороги.

Безэкипажный наземный комплекс THeMIS эстонской компании Milrem Robotics в Мали, июль 2019 года (с) Milrem Robotics

Таким образом, в рамках проектов Европейского Союза (программа Структурной постоянной кооперации (Coopération structurée permanente [CSP/PESCO]) предусмотрена разработка безэкипажной системы, которая может получить финансирование по Европейской программе развития ВПК (PEDID). На нее предусмотрено выделение 13 млрд евро в период с 2021 по 2027 гг.

23 августа в Таллине было подписано соглашение с ФРГ, Бельгией, Испанией и Финляндией и Литвой по разработке подобной системы. Эстония была выбрана для реализации проекта MUGS.

По словам эстонцев, это соглашение стало результатом переговоров продолжительностью полтора года и тысяч часов переговоров. Их амбиции заключаются ни много ни мало в создании "сухопутного истребителя F-16". В рамках программы PEDID разработка нового безэкипажного средства будет частично профинансирована в размере 30,6 млн евро, а оставшиеся средства будут внесены другими участниками проекта. Первый прототип должен быть изготовлен в 2021 году. Проект получает финансирование из PEDID, если в нем примет участие не менее трех европейских компаний. Поэтому не исключается присоединение к нему французских компаний Tecdron или Sharks Robotics.

Проектом MUGS предусматривается разработка многофункциональной платформы, которая сможет перевозить различные типы полезной нагрузки (грузы, электронные системы, БЛА и т.д.), и при этом должна иметь систему автономной навигации. Робот должен взаимодействовать с автоматическими системами управления и быть устойчивым к воздействию систем РЭБ.