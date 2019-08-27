В Китае собрали первый пилотируемый космический корабль нового поколения

Китайские инженеры собрали первый тестовый образец космического пилотируемого корабля нового поколения. Об этом пишет Weibo.

Корабль будет отправлен на орбиту Земли пока в беспилотном режиме во время первого запуска ракеты «Чанчжэн-5 B» в конце 2019 года. Летательный аппарат будет состоять из двух основных частей — обитаемого и служебного модулей. Корабль рассчитан на перевозку шести человек, а масса составит до 20 т.

В 2016 году китайские разработчики впервые протестировали посадочную систему корабля, а также его прочность. Основной целью разработки нового корабля в Китае называют создание модульной орбитальной станции, а также полетов на Луну.

Тестовый образец китайского космического пилотируемого корабля. Источник: Weibo

На сегодняшний день у Китая есть один пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу», который практически полностью копирует архитектуру советско-российского корабля «Союз».