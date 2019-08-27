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27.08.2019
РИА Новости

На МАКС-2019 покажут беспилотный вертолет AURA 100

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Пропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата.
Источник изображения: © Depositphotos / Marek Uliasz

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьерный показ беспилотника вертолетного класса AURA 100 состоится на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

"Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа AURA 100 взлетной массой порядка 275 килограмм построен по соосной схеме. Его разработчик входящая в международную группу AGC компания AURA запланировала премьерный показ беспилотника на МАКС-2019", - сказал Федутинов.

По его словам, беспилотник может выполнять полеты продолжительностью до 3 часов на скоростях до 150 километров час. Потолок применения достигает 1500 метров. Использованный радиоканал позволяет эксплуатировать БЛА на удалениях до 100 километров.

При проектировании аппарата реализованы принципы открытой архитектуры, что позволяет адаптировать его под решение различных задач. Разработчиками предлагается широкий спектр задач возможного применения, в числе которых мониторинг, транспортные задачи, геофизические, спасательные операции и другие.

В системе управления реализованы алгоритмы автоматического полета по маршруту. Процедуры взлета и посадки также выполняются в автоматическом режиме на основе системы технического зрения. Предполетные процедуры также автоматизированы.

Как пояснил Федутинов, многие задачи, включая транспортные, для оптимального решения требуют применения беспилотников, способных выполнять достаточно длительные полеты, неся при этом существенную нагрузку. "AURA как раз нацелена на удовлетворение потребностей в этом перспективном сегменте рынка", - сказал эксперт.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Россия
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