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27.08.2019
Военное обозрение

На МАКС-2019 ВПК Белоруссии представит более 80 разработок

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27 августа в подмосковном Жуковском откроется международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Белорусское представительство станет в программе салона одним из самых заметных: Минск представит более 80 военных разработок.

Источник изображения: ОАО "ВОЛАТАВТО"

Белорусский Госкомвоенпром готовится стать одним из хедлайнеров российского авиасалона МАКС-2019. Минск собирается представить новые БПЛА, видеомониторы для авиадиспетчерских, средства радиоэлектронной защиты самолетов. Также на стендах Белоруссии будут продемонстрированы перспективные диагностические комплексы, в том числе и новинка: характериограф вольтамперных и импедансных сигнатур Assist-ASA.

Оформлением и организационными вопросами, связанными со стендом Госкомвоенпрома, будет заниматься ЗАО "Белтехэкспорт". Также самостоятельные экспозиции собираются развернуть ОАО "558 авиационно-ремонтный завод", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" и ООО "Оборонные инициативы" – на стенде компании-партнера ПАО "Корпорация "Иркут".

ВПК Белоруссии собирается показать радиотехническое средство обеспечения полетов ПРВ-13, новый ЗРК БМ9А33-2Б (он входит в состав зенитно-ракетного комплекса "Оса").

"Госкомвоенпром" продемонстрирует модернизированную транспортно-заряжающую машину ТЗМ 9Т452МБ. В пресс-релизе, распространенным белорусской стороной, также упоминается презентация боевой машины БМ 9П140МБ. Обе боевые машины сделаны на базе шасси МАЗ-631705 и входят в состав РСЗО "Ураган".

Источник изображения: ОАО "ВОЛАТАВТО"

В ходе официальной части салона Минск собирается провести переговоры с предприятиями ВПК из России, КНР и Казахстана. Делегацию возглавляет зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

Свое участие в авиакосмическом салоне подтвердили компании из 33 стран. Всего МАКС-2019 зарегистрировал 827 фирм-участниц, 184 из них – иностранные. Самая крупная экспозиция будет развернута Китайской Народной Республикой. КНР в этом году выступает партнером российской выставки.

Заявлено, что приоритетным в этом году гражданское авиастроение. Особый акцент будет сделан на теме диверсификации производства. Частью авиационной программы выставки станут демонстрационные полеты нового российского гражданского лайнера МС-21 и четверки многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 – их первые серийные образцы должны поступить в войска уже в этом году.

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Продукция
Оса-АКМ
ПАК ФА
Ураган РСЗО
Компании
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ИРКУТ НПК
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