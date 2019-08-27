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27.08.2019
Lenta.ru

Раскрыто будущее всех Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В 2019 году состоится выкатка и начнутся испытания первого глубоко модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ, а в конце 2020 года — первого построенного с нуля бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр добавил, что параллельно идет строительство первой партии серийных Ту-160М, ведется модернизация строевых Ту-160 и готовится контракт на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

По словам Мантурова, выполнение контракта на производство 76 единиц истребителей пятого поколения Су-57 не повлияет на намеченные ранее планы по поставкам Су-35, а работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в установленные сроки развернуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации.

Касательно дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М министр сообщил, что первый такой самолет "проходит заводские летные испытания, к концу года к нему присоединится вторая". "В третьем квартале 2020 года самолеты будут предъявлены военным на государственные совместные испытания (ГСИ)", — сказал Мантуров. По его словам, готовится контракт на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.

В текущем году Минобороны, по словам Мантурова, определится с заменой Ту-142 и Ил-38, а "вопрос глубокой модернизации Ту-142 в настоящее время прорабатывается на основе опыта модернизации самолетов Ту-95МС". Первые образцы легкого транспортника Ил-112В, в настоящее время доводимого до требований тактико-технического задания Минобороны, поступят в опытную эксплуатацию в 2022 году, добавил министр.

В апреле главный конструктор "Ил" Николай Таликов сообщил об отказе автоматики в ходе первого полета получившегося перетяжеленным Ил-112В.

В декабре 2018 года Ту-22М3М совершил первый полет.

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