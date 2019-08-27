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27.08.2019
Известия.ru

Центр космической связи под Симферополем восстановят

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Центр космической связи в Дубне
Центр космической связи в Дубне.
Источник изображения: РИА Новости

"Роскосмос" принял решение потратить 1,8 млрд рублей на оборудование центров космической связи в Крыму, Московской и Тверской областях. Об этом говорится на портале госзакупок.

В госкорпорации отметили, что сеть наземного комплекса управления необходима для обеспечения непрерывного и устойчивого управления российскими и международными аппаратами в дальнем космосе на траекториях полета к Марсу, Луне и другим небесным телам Солнечной системы. Кроме того, эта сеть нужна для проведения научных исследований в дальнем космосе.

Также в техзадании говорится о намерении создать до 2025 года три центра дальней космической связи в рамках развития структуры и систем наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса. Речь идет о пунктах "Медвежьи Озера" в Подмосковье, "Калязин" под Тверью и "Школьное" в Симферопольском районе.

Пункты оборудуют унифицированными наземными радиотехническими комплексами с антенными системами диаметром 12 м и 32 м. Для обеспечения надежного управления космическими аппаратами создадут базовые элементы наземных радиотехнических комплексов Ка-диапазона.

Оплачивать работы будут поэтапно, на 2019 год предусмотрено выделение 245 млн рублей. Работы планируется закончить в ноябре 2025 года, пишет ИА "Краминформ".

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