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27.08.2019
Российская газета

В Мурманске модернизируют док под авианосец "Адмирал Кузнецов"

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Источник изображения: rg.ru

На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске начали работы по модернизации дока для единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Уже подписан контракт с подрядчиком.

Об этом журналистам в понедельник сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он также добавил, что подрядчик уже вышел на строительную площадку, сообщает РИА Новости.

"РГ" писала о том, что в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе случилась авария. Упали два крана и плавучий док ПД-50 затонул. Пострадала при этом и палуба "Адмирала Кузнецова". Авианосец отбуксировали на 35-й судоремонтный завод, где он и находится.

В конце июня президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что модернизация верфей 35-го судоремонтного завода будет продолжаться, как минимум, один год. Но авианосец передадут Военно-морскому флоту России, как и планировали, в 2021 году. Модернизация верфей на сроках не скажется.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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