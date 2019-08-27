Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео
Скрытный и безопасный выход двух атомных подводных лодок из главной базы Тихоокеанского флота - камчатского города Вилючинска показали на видео. Для обеспечения скрытного выхода применили аэрозольную завесу.
Как уже писала "РГ", в учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавательные средства и более 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.
В министерстве обороны Российской Федерации добавили, что боевые пловцы, которые также принимали участие в учении, нашли и уничтожили подводные тайники и закладки диверсантов "противника" как на фарватере, так и в прилегающей акватории. За некоторыми действиями военнослужащих можно понаблюдать на видео.
Светлана Цыганкова
Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Проекты
Похожие новости
2 комментария
№1
ID: 19334
27.08.2019 00:06
"Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео"
Видать ОЧЕНЬ скрытный 8-)
"в учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671"
Настолько скрытный что выходили в море подлодки которых на ТОФ уже нет лет 15-20. 8-)
Видать ОЧЕНЬ скрытный 8-)
"в учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671"
Настолько скрытный что выходили в море подлодки которых на ТОФ уже нет лет 15-20. 8-)
+1
Сообщить