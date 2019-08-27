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27.08.2019
Российская газета

Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео

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Скрытный и безопасный выход двух атомных подводных лодок из главной базы Тихоокеанского флота - камчатского города Вилючинска показали на видео. Для обеспечения скрытного выхода применили аэрозольную завесу.

Как уже писала "РГ", в учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавательные средства и более 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.

В министерстве обороны Российской Федерации добавили, что боевые пловцы, которые также принимали участие в учении, нашли и уничтожили подводные тайники и закладки диверсантов "противника" как на фарватере, так и в прилегающей акватории. За некоторыми действиями военнослужащих можно понаблюдать на видео.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
949А Антей
ТОФ
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2 комментария
№1
27.08.2019 00:06
"Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео"

Видать ОЧЕНЬ скрытный 8-)

"в учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671"

Настолько скрытный что выходили в море подлодки которых на ТОФ уже нет лет 15-20. 8-)
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№2
27.08.2019 12:35
"Для обеспечения скрытного выхода применили аэрозольную завесу"

Ну очень скрытный выход!
Для супостата сигнал, как увидел со спутника дымовую завесу - пускай ракету, кого-нибудь да найдет.
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Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео