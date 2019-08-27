Армия США выбирает перспективный десантируемый внедорожник

Вооруженные силы США продолжают программу обновления своих сухопутных платформ. Для проведения конкурса Infantry Squad Vehicle, в рамках которого армия подберет себе новую аэромобильную десантируемую боевую машину повышенной проходимости.

Источник изображения: topwar.ru

Армия США выбрала две компании, которые, в рамках конкурса Infantry Squad Vehicle, создадут для вооруженных сил перспективную аэромобильную десантируемую платформу. Подряд получили команды Science Applications International Corp. (SAIC) в сотрудничестве с Polaris и Oshkosh Defense вместе с Flyer Defense LLC.

Согласно техническому заданию ISV представляет собой легкий аэромобильный экспедиционный внедорожник повышенной проходимости, предназначенный для перевозки 9 военнослужащих и их снаряжения.

GMV 1.1 Источник изображения: topwar.ru

В рамках первичного контракта обе команды должны представить четыре различных прототипа перспективной машины.

Программа ISV имеет решающее значение в том, чтобы у пехотных войск появилась новое гибкой средство доставки их на поле боля. Кроме того, вездеход должен снизить нагрузку на солдат, полная боевая выкладка которых составляет 45 кг.

- сказал Джордж Мэнсфилд, вице-президент и генеральный менеджер совместных проектов в Oshkosh Defense.

Прототип ISV, разработанный Oshkosh/Flyer, может перевозить отряд до девяти человек. Его грузоподъемность примерно 2250 кг. Он создан на базе двух уже проверенных платформ Flyer и имеет с ними 95-процентную совместимость. Они, в свою очередь, были разработаны для Командования сил специальных операций США (USSOCOM) GMV 1.1 и A-GMV: на данный момент они являются временным решением до того, как армия примет решение до принятия на вооружение ISV.

Мы уверены в эксплуатационных возможностях машины и ее способности не только удовлетворить текущие требования армии, но и превзойти их.

- сказал генеральный директор Flyer Одед Нечуштан.

Платформы-конкуренты уже прошли испытания

Что касается SAIC/Polaris, они предлагают улучшенную версию платформы повышенной проходимости на базе сверхлегкой боевой машины DAGOR, крупнейшего автомобиля из семейства военных транспортных средств Polaris.

Источник изображения: topwar.ru

DAGOR

DAGOR был сертифицирован для внутренних и внешних авиаперевозок. Одной из задач, стоявших перед разработчиками, было обеспечение армии США машиной повышенной мобильности. По замыслу производителя, легкая платформа повышенной проходимости может быть оперативно переброшена на значительные расстояния в ту точку, где в ней возникает потребность.

Кроме того, для снижения стоимости в DAGOR использован ряд проверенных коммерческих решений. Машина является аэромобильной, и уже прошла проверку как в армии и спецназе Соединенных Штатов, так и их и союзников.

Ожидается, что окончательный выбор подрядчика будет сделан весной 2020 года. В общей сложности армия США планирует закупить 651 автомобиль и сопутствующее оборудование в период между 2020 и 2024 финансовыми годами. Соглашение также будет включать обслуживание ISV.