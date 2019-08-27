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27.08.2019
Военное обозрение

Второй британский авианосец Prince of Wales готовится к ходовым испытаниям

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Второй строящийся британский авианосец Prince of Wales готовится к выходу на первые ходовые испытания. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk, на авианосце впервые провернули гребные винты.

Источник изображения: http://www.korabli.eu/

На судостроительном предприятии Вabcock Marine в Росайте (Шотландия), где строится второй новейший авианосец для ВМС Британии, началась подготовка к началу ходовых испытаний корабля, которые запланированы на начало ноября этого года. 23 августа на авианосце впервые провернули винты.

Сегодня вода у пирса немного пузырилась, когда мы впервые провернули гребные винты. 40 оборотов в минуту было достаточно, чтобы достичь скорости в 6 узлов. Но, будучи привязанным, корабль никуда не ушёл, пока не ушёл…

- говорится в официальном аккаунте корабля в Twitter.

Британский авианосец HMS Prince of Wales является вторым кораблем этого типа и первым серийным после головного Queen Elizabeth, введенного в состав Королевского флота 07 декабря 2017 года. Строительство авианосца было начато 26 мая 2011 года с церемонии резки стали. Фактическая сборка корабля из блоков началась в мае 2014, всего в конструкции авианосца использовано 52 ранее собранных блока. Спущен на воду 21 декабря 2017 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год вместе с головным Queen Elizabeth.

Длина - 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Скорость до 25 узлов (46 км/ч), автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания. Экипаж: командный состав 60 человек, личный состав 600 человек и авиаперсонал 900 человек.

Авиакрыло должно состоять из истребителей F-35B и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). В базовой комплектации на авианосце будут располагаться 12 F-35B. Предполагается, что корабль сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey.

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Страны
Великобритания
Продукция
AW-101
EH-101
F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Проекты
2020-й год
Авианосец
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