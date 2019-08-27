Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области

В Мурманской области появится Заполярный Арктический научно-образовательный центр. Детали проекта обсуждались в правительстве 26 августа. Стало известно, что головной организацией будет Кольский научный центр.

По словам представителя проектной группы Ростех Натальи Спивак, часто в регионах отсутствуют эффективные механизмы внедрения научных разработок. Для решения этой проблемы на федеральном уровне и разработали Научно-образовательные центры (НОЦ).

Такие центры создают на основе нескольких учреждений высшего образования, предприятий и научных учреждений. Цель таких проектов — реализация научного потенциала, внедрение в производство новых технологий.

Как пишет ИА "Би-порт", деньги на создание Заполярного Арктического центра будут поступать из федеральных источников. Предполагается, что до 1 млрд рублей будут выделяться на каждый из этапов в зависимости от технологии.

В НОЦ Мурманской области будут заниматься развитием технологий в сфере минералогии и геологии, химии, материаловедения и биологических наук. Также планируются исследования и разработки в области технико-экономических и комплексных физико-технических проблем энергетики в Арктике, изучение взаимодействия социальной и природной среды на здоровье населения, ресурсного потенциала региона.

16 августа сообщалось о том, что Норвегия намерена проверить Северный морской путь на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для арктических корабельных маршрутов.