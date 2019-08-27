Последствия прошлогодней аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" ликвидированы - аппарат Борисова

На "Байконуре" идет утилизации невостребованных объектов

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Работы по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" в октябре прошлого года завершены, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Также был рассмотрен вопрос о завершении работ по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" при пуске с космодрома "Байконур" 11 октября 2018 года. Утвержденный план выполнен", - сообщили в аппарате по итогам прошедшего в Москве шестого заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

"Списание и утилизация неиспользуемых и не имеющих перспектив быть востребованными объектов "Байконура" (более 1700) также идёт по плану", - сообщили в аппарате

Там проинформировали, что на встрече Борисов отметил необходимость развивать инфраструктуру Байконура.

"Основная наша цель остается прежней - это решение вопросов по обеспечению функционирования комплекса "Байконур", расширение и укрепление нашего взаимодействия на основе его использования в интересах двух стран, на благо граждан России и Казахстана, проживающих в городе Байконур и работающих на космодроме и городских предприятиях и организациях", - подчеркнул российский вице-премьер.