Последствия прошлогодней аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" ликвидированы - аппарат Борисова
На "Байконуре" идет утилизации невостребованных объектов
Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Работы по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" в октябре прошлого года завершены, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.
"Также был рассмотрен вопрос о завершении работ по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" при пуске с космодрома "Байконур" 11 октября 2018 года. Утвержденный план выполнен", - сообщили в аппарате по итогам прошедшего в Москве шестого заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".
"Списание и утилизация неиспользуемых и не имеющих перспектив быть востребованными объектов "Байконура" (более 1700) также идёт по плану", - сообщили в аппарате
Там проинформировали, что на встрече Борисов отметил необходимость развивать инфраструктуру Байконура.
"Основная наша цель остается прежней - это решение вопросов по обеспечению функционирования комплекса "Байконур", расширение и укрепление нашего взаимодействия на основе его использования в интересах двух стран, на благо граждан России и Казахстана, проживающих в городе Байконур и работающих на космодроме и городских предприятиях и организациях", - подчеркнул российский вице-премьер.
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