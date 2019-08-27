Войти
27.08.2019
Интерфакс-АВН

Премьер Молдавии настаивает, что визит Шойгу в Кишинев носил частный характер

913
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Максим Григорьев/ТАСС

Кишинев. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Молдавии Майя Санду утверждает, что визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев был не официальным, а частным.

"Правительство не занималось организацией визита и ничего об этом не известно", - заявила она журналистам в Кишиневе в понедельник.

"Этот визит не был официальным, кто угодно имеет право встречаться с министром Шойгу, но никто не имеет права подписывать документы от имени правительства или брать какие-либо обязательства на себя. Это делается только во время официальных визитов", - подчеркнула Санду.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как Шойгу прилетел в Кишинев, Санду заявила, что ей ничего не известно об этом.

"Мы не обращались ни к Румынии, ни к другим странам с просьбой разрешить самолету российского министра пролететь над воздушным пространством и прибыть в Кишинев. Правительство Молдавии не имеет к этому отношения", - отметила Санду.

Она подтвердила, что посол Молдавии в Москве Андрей Негуца приглашен в Кишинев для консультаций. Он приезжает во вторник в Кишинев и расскажет, что ему об этом известно и участвовал ли он в организации визита, сказала Санду.

Шойгу посетил в минувшую субботу Кишинев по приглашению президента Молдавии Игоря Додона. Шойгу участвовал в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма, а также посетил приднестровский регион.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Румыния
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.06.2019
Новые разведчики: самолеты США пролетели над Крымом
02.08.2018
Шойгу открыл в Москве памятник основателю ВДВ генералу Маргелову
27.05.2016
Саммит НАТО: обратный отсчет
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
14.12.2015
Шойгу: число военнослужащих НАТО за последнее время выросло в 13 раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео