Премьер Молдавии настаивает, что визит Шойгу в Кишинев носил частный характер

Кишинев. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Молдавии Майя Санду утверждает, что визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев был не официальным, а частным.

"Правительство не занималось организацией визита и ничего об этом не известно", - заявила она журналистам в Кишиневе в понедельник.

"Этот визит не был официальным, кто угодно имеет право встречаться с министром Шойгу, но никто не имеет права подписывать документы от имени правительства или брать какие-либо обязательства на себя. Это делается только во время официальных визитов", - подчеркнула Санду.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как Шойгу прилетел в Кишинев, Санду заявила, что ей ничего не известно об этом.

"Мы не обращались ни к Румынии, ни к другим странам с просьбой разрешить самолету российского министра пролететь над воздушным пространством и прибыть в Кишинев. Правительство Молдавии не имеет к этому отношения", - отметила Санду.

Она подтвердила, что посол Молдавии в Москве Андрей Негуца приглашен в Кишинев для консультаций. Он приезжает во вторник в Кишинев и расскажет, что ему об этом известно и участвовал ли он в организации визита, сказала Санду.

Шойгу посетил в минувшую субботу Кишинев по приглашению президента Молдавии Игоря Додона. Шойгу участвовал в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма, а также посетил приднестровский регион.