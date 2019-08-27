RKV перерождается в NGI

Неудача американской программы RKV (Redesigned Kill Vehicle) послужит уроком для разработки перехватчиков гиперзвуковых ракет. Сегодня, 26 августа, портал defence-blog.com сообщил о том, что Агентство по противоракетной обороне США (United States Missile Defense Agency, MDA) объявило о подготовке к новому тендеру на ракеты NGI (Next-Generation Interceptor).

Ракеты-перехватчики NGI станут частью программы Ground-based Midcourse Defense (GMD). 29 августа MDA проведёт так называемый "День промышленности" — встречу с потенциальными участниками тендера.

Пуск ракеты-перехватчика GMD. Источник изображения: defensenews.com

После изучения возможностей американской оборонной промышленности MDA огласит официальные требования к ракетам-перехватчикам нового поколения. По предварительной информации, NGI будут предназначены для перехвата гиперзвуковых ракет, разработку которых ведут Россия и Китай.

Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием. Известно, что на вооружении MDA находятся 44 шахтных комплекса, кроме того, Конгресс США одобрил выделение средств на закупку 28 дополнительных ракет-перехватчиков.

В рамках предыдущей программы RKV (Redesigned Kill Vehicle) MDA планировало построить 28 новых ракет, а также обновить имеющиеся на вооружении перехватчики. 21 августа американское правительство официально сообщило о закрытии программы "из-за технических проблем проектирования". При этом наработки Boeing и Raytheon, выполнявших работы по RKV, будут задействованы в программе NGI, в рамках которой будут строиться только новые ракеты (без обновления существующих).