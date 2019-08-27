Войти
27.08.2019
WarSpot

RKV перерождается в NGI

688
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Неудача американской программы RKV (Redesigned Kill Vehicle) послужит уроком для разработки перехватчиков гиперзвуковых ракет. Сегодня, 26 августа, портал defence-blog.com сообщил о том, что Агентство по противоракетной обороне США (United States Missile Defense Agency, MDA) объявило о подготовке к новому тендеру на ракеты NGI (Next-Generation Interceptor).

Ракеты-перехватчики NGI станут частью программы Ground-based Midcourse Defense (GMD). 29 августа MDA проведёт так называемый "День промышленности" — встречу с потенциальными участниками тендера.

Пуск ракеты-перехватчика GMD.

Источник изображения: defensenews.com

После изучения возможностей американской оборонной промышленности MDA огласит официальные требования к ракетам-перехватчикам нового поколения. По предварительной информации, NGI будут предназначены для перехвата гиперзвуковых ракет, разработку которых ведут Россия и Китай.

Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием. Известно, что на вооружении MDA находятся 44 шахтных комплекса, кроме того, Конгресс США одобрил выделение средств на закупку 28 дополнительных ракет-перехватчиков.

В рамках предыдущей программы RKV (Redesigned Kill Vehicle) MDA планировало построить 28 новых ракет, а также обновить имеющиеся на вооружении перехватчики. 21 августа американское правительство официально сообщило о закрытии программы "из-за технических проблем проектирования". При этом наработки Boeing и Raytheon, выполнявших работы по RKV, будут задействованы в программе NGI, в рамках которой будут строиться только новые ракеты (без обновления существующих).

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
GMD
Компании
Boeing
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
07.03.2019
Догнать Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
13.12.2018
Что смогут авиационные двигатели будущего?
24.04.2018
Контракт на разработку нестратегической гиперзвуковой крылатой HCSW ракеты для ВВС США
05.12.2016
Пентагон расслабился: Россия и Китай опережают США в гонке за гиперзвук
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео