Обкатали: американцы испытали российский танк

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные прокатились на российском танке Т-80 во время учений в Южной Корее. В распоряжении страны из российской техники есть 42 таких танка и 67 боевых машин пехоты. Совместные учения США и Южной Кореи стартовали в начале августа, несмотря на предостережения со стороны КНДР.

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой - танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС. Единственное подразделение армии страны, которое использует российскую технику - третья бронетанковая бригада. В ее распоряжении находятся 42 танка Т-80У и 67 БМП-3. Они были поставлены государству в конце 90-х-начале 2000-х годов. В течение почти 20 лет Т-80У оставался самым мощным танком Южной Кореи, сообщает Defence Blog.

Плавающая БМП-3 вооружена двумя пушками калибра 100-мм и 30-мм, а также тремя пулеметами. Современные модификации оснащены также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет". В ходе модернизации также планируется установка на БМП роботизированных боевых модулей и активной защиты.

Т-80 - боевая машина с единой газотурбинной силовой установкой. Это первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Газотурбинный двигатель обеспечивает устойчивость танка к холоду и жаре. 46-тонная боевая машина способна разгоняться до 70 км/час. Танк за выдающиеся динамические свойства получил прозвище "летающий".

На телеканале "Звезда" ранее в эфир вышла программа "Военная приемка", посвященная танку Т-80. Журналисты побывали на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом, где ремонтируют боевые машины данного типа.

Представителям телеканала продемонстрировали испытания обновленной пушки Т-80, в ходе которых в качестве снаряда использовалось деревянное полено.

В начале месяца участников соревнований международного конкурса ремонтных подразделений "Рембат" в Омске удивили возможным вариантом эксплуатации танка - их угостили яичницей и кофе, приготовленными на газотурбинном двигателе Т-80.

Американским военным довелось оценить особенности танка в ходе совместных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, которые, по данным СМИ, начались 5 августа. Подобные тренировки проходят регулярно. На этот раз работу войсковых соединений отрабатывали солдаты 1-й кавалерийской армии США.

Эти учения вызывают особую настороженность со стороны КНДР.

В республике сочли политику Соединенных Штатов враждебной и заявили о принятии контрмер, сообщили в газете Северной Кореи.

Там подчеркнули, что отношения не смогут улучшиться при росте конфронтации и напряженности. В качестве примера такой враждебности в газете привели как раз совместные учения Вашингтон и Сеула. Это способствовало тому, что Северная Корея "вынуждена разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны", подчеркнули в издании.

Кроме того, КНДР направила предупреждение и Южной Корее о том, что проведение совместных с США военных учений будет иметь последствия, передавали СМИ Пхеньяна. Северокорейская сторона назвала такие действия своих соседей неумным, подчеркнув, что за них придется заплатить.

В Пхеньяне назвали военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов недопустимой военной провокацией и откровенным враждебным актом вторжения со стороны США.

Пхеньян 6 августа провел демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа. Ими руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Две тактические ракеты, запущенные с западного оперативного аэродрома страны, пролетели над столичным районом и центральным внутренним районом нашей страны, и точно попали в цель - по острову в Японском море", - указали в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Пуск "подтвердил" надежность, безопасность и эффективность нового тактического ракетного комплекса, подчеркнули там. К тому же он стал "возможностью предупредить власти США и Южной Кореи, проводящих совместные военные учения", отметили в ЦТАК.

Южно-корейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности.

По их информации, они были выпущены в 5.24 и 5.36 (23.24 и 23.36 мск) с юго-западного округа Квайл в провинции Хванхэ. Ракеты пролетели порядка 450 км на высоте около 37 км. Этот пуск стал уже пятым за последнее время.

Запуск Северной Кореей баллистических ракет является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, отмечал ранее Министр обороны Японии Такэси Ивая.

Лидия Мисник