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27.08.2019
ТАСС

РКК "Энергия" организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе

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Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: Роскосмос / РИА Новости

Также корпорация представит спускаемый аппарат "Союз ТМА-13", масштабные модели МКС и модели пилотируемого транспортного корабля нового поколения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте РКК.

"Посетители стенда РКК "Энергия" также смогут побывать на виртуальной прогулке в открытом космосе с помощью специального ЗD-симулятора внекорабельной деятельности", - отмечается в сообщении.

Также корпорация представит спускаемый аппарат "Союз ТМА-13", масштабные модели МКС, модели пилотируемого транспортного корабля нового поколения, перспективной ракеты "Союз-5" и носителя сверхтяжелого класса, а также космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в салоне подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранные компании.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МАКС-20XX
МКС
Союз ПКК
Союз-5 РН
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