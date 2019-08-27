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27.08.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" представят три гражданских новинки на авиасалоне МАКС-2019

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Предположительно, третий опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62. Панки (Люберцы, Московская область), 20.08.2019
Предположительно, третий опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62. Панки (Люберцы, Московская область), 20.08.2019.
Источник изображения: Олег Подкладов / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 26 августа. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 представит сразу три новинки в гражданской линейке.

На выставке будут впервые продемонстрированы средний многоцелевой Ка-62, первый серийный вертолет Ми-38, а также легкий Ансат с VIP-салоном, выполненным в стилистике бренда Aurus.

Средний многоцелевой вертолет Ка-62 станет дебютантом авиасалона МАКС, он будет представлен на статической экспозиции холдинга, а также примет участие в пролете всей линейки холдинга "Вертолеты России" и выполнит индивидуальный пилотаж. Отличительная черта вертолета – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России. В конструкции Ка-62 широко применяются полимерные композиционные материалы.

Также на МАКС-2019 впервые будет представлен серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового вертолета составляет до 1200 км.

На статической экспозиции холдинга "Вертолеты России" гости и участники авиасалона смогут ознакомиться с еще одной новинкой – вертолетом Ансат Aurus, разработанным при участии специалистов НАМИ. Его салон выполнен в стилистике знаменитого российского бренда автомобилей класса "люкс". Кроме того, на "статике" будут представлены макет легкого однодвигательного вертолета VRT500 и беспилотный летательный аппарат VRT300 разработки конструкторского бюро "ВР-Технологии".

"Михаил Леонтьевич Миль любил говорить, что наша страна будто специально создана для вертолетов. Примечательно, что в год 110-летия со дня его рождения мы представляем новинку конструкторского бюро, которое носит его имя, – первый серийный вертолет Ми-38. Не уступает этому событию по значимости наша "камовская" премьера – Ка-62, который впервые демонстрируется на авиасалоне, в том числе, в летной программе, – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Наши "младшие" конструкторские бюро – КВЗ и "ВР Технологии" – также не отстают, представляя на МАКС-2019 новые модификации серийных машин и перспективные проекты, которые определят будущее отечественного вертолетостроения".

В ходе авиационно-космического салона будут представлены лучшие проекты участников конкурса Sky.Tech, который "Вертолеты России" проводят в целях поиска передовых решений и технологических проектов в области развития воздушного транспорта и его интеграции в городскую среду.

Кроме того, в летной программе и на статической экспозиции будет представлена практически вся линейка военной и гражданской техники "Вертолетов России": самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В, транспортно-десантный Ми-38Т, средние вертолеты Ми-171А2 и Ми-17В-5, вертолеты ударной поддержки Ми-24П и Ми-35М, боевой разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор", легкие вертолеты Ансат и Ка-226Т. Также на "статике" можно будет увидеть корабельный Ка-52К и экспортную версию "Ночного охотника" – Ми-28НЭ. Многоцелевой Ка-32А11ВС покажет тушение пожара с воздуха. Новосибирский авиаремонтный завод, входящий в состав холдинга, представит мобильный сервисный центр контейнерного типа по обслуживанию и ремонту вертолетов Ми-8/17.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Страны
Россия
Продукция
VRT300
Ансат
КА-226
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