На верфи General Dynamics Electric Boat заложен киль АПЛ SSN-797 "Айова"

ЦАМТО, 26 августа. Компания General Dynamics Electric Boat (GDEB) объявила о состоявшейся 20 августа церемонии закладки киля многоцелевой АПЛ SSN-797 "Айова" класса "Вирджиния", предназначенной для ВМС США.

SSN-797 "Айова" станет 24-й АПЛ класса "Вирджиния" и шестой из десяти подводных лодок версии "Блок.4". О намерении назвать АПЛ SSN-797 в честь штата Айова было объявлено 2 сентября 2015 года. Работы по строительству этой подводной лодки начались в сентябре 2016 года.

Как сообщал ЦАМТО, постройка подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Компании строят определенные компоненты каждой подлодки (по существу 50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить нее менее 30 АПЛ класса "Вирджиния". На текущий момент заказаны 28 подводных лодок серии. Они заменят подводные лодки класса "Лос-Анджелес". К настоящему времени ВМС США переданы 17 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787) и "Индиана" (SSN-789), построенные на верфи Newport News Shipbuilding. Предполагается, что подводные лодки класса "Вирджиния" будут закупаться до 2043 года и, как ожидается, останутся в эксплуатации после 2060 года.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп ССО; установки морских мин.