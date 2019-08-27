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27.08.2019
ТАСС

Источник: версия о сбое в стыковочном узле МКС подтвердилась при утренней перестыковке

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

По словам собеседника агентства, это означает, что проблема с оборудованием возникла не на корабле

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Данные, полученные в понедельник при перестыковке корабля "Союз МС-13", подтвердили, что корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту не смог причалить в субботу к Международной космической станции из-за неисправности аппаратуры в стыковочном узле станции. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Союз МС-14" не смог 24 августа пристыковаться в автоматическом режиме к модулю МИМ-2 станции - операция была отменена, когда корабль приблизился к борту МКС на 60 метров.

"В ходе перестыковки "Союза МС-13" с модуля "Звезда" на модуль МИМ-2 автоматический захват корабля получен не был. Это ожидаемый результат, внушающий оптимизм, так как он подтверждает, что проблема действительно с оборудованием "Курса" на станции, а не на корабле "Союз МС-14", - сказал ТАСС собеседник в отрасли.

Источник отметил, что в понедельник будет проведено дополнительное тестирование стыковочного оборудования на модуле МИМ-2.

Как сообщалось ранее, "Союз МС-13" был перестыкован с модуля "Звезда" на модуль МИМ-2 в ручном режиме - кораблем на его борту управлял российский космонавт Александр Скворцов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
Фёдор
Проекты
МКС
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